Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Dondurmalı brownie tarifi: Yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak! Fırında hızlı ve pratik dondurmalı brownie nasıl yapılır?

        Bu dondurmalı brownie yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak: Fırında hızlı ve pratik dondurmalı brownie nasıl yapılır?

        Yaz aylarında serinlemek ve tatlı ihtiyacınızı gidermek için mükemmel bir seçenek arıyorsanız, dondurmalı brownie tam size göre! Fırında hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu nefis tatlı, misafirlerinizi ve ailenizi etkileyerek yaz akşamlarınıza tat katacak. İşte, lezzetiyle damaklarda iz bırakacak dondurmalı brownie tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bile tatlı keyfinden vazgeçmek istemiyorsanız, dondurmalı brownie ile tanışmalısınız! Pratik bir şekilde fırında hazırlanan bu enfes tatlı, çikolatanın yoğun lezzetini ve dondurmanın serinliğini bir araya getiriyor. Sıcaktan bunaldığınız anlarda bile tatlı isteğinizi karşılayacak bu tarif, yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte detaylar...

        2

        MALZEMELER

        Brownie kek karışımı (kendiniz de hazırlayabilirsiniz)

        950 gram dondurma

        İstediğiniz aroma

        3

        BROWNİE'Yİ KENDİ HAZIRLAYACAKLAR İÇİN MALZEMELER

        225 gram çikolata

        12 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş

        250 gram şeker

        2 yumurta

        2 çay kaşığı vanilya özü

        95 gram çok amaçlı un

        30 gram kakao tozu

        1 çay kaşığı tuz

        4

        HAZIRLANIŞI

        Fırını önceden 180 derecede ısıtın.

        Brownie karışımını hazırlayın, belirtilen su miktarını taze demlenmiş filtre kahve ile değiştirin.

        5

        Hazırladığınız hamurdan 1 fincan alın ve fırın kağıdı serdiğiniz brownie tepsinize spatula yardımıyla eşit olarak yayın.

        Hamuru yaydıktan sonra bir parça daha fırın kağıdı alın ve hamurun üzerine yayın. Kağıt ve brownie arasında hava kabarcığı kalmayana kadar elinizle düz bir katman oluşturun.

        6

        İkinci katmanı elde etmek için adımları tekrarlayın. 15 dakika kadar pişirin.

        Piştikten sonra fırın kağıdının üst katmanını brownieden ayırın ve dolaba kaldırın. Diğer katman hala fırın tepsisinde durmaya devam edecek.

        7

        Dondurmayı buzluktan çıkarın ve 5-10 dakika dışarıda bekletin.

        Yumuşadıktan sonra dondurmayı fırın tepsisinde kalan brownienin üzerine yayın.

        8

        Üstteki brownie katmanını dolaptan alın ve yeniden üzerine yerleştirin.

        Yerleştirdiğiniz katmanı dondurmaların üzerine hafifçe bastırın ve tamamen donmaları için tepsiyi direkt olarak buzluğa kaldırın.

        9

        Dondurulduktan sonra fırın kağıdıyla beraber hepsini tepsiden çıkarın ve kesme tahtasına aktarın.

        Brownieleri 8 adet 5x10 şekilde kesin.

        10

        Brownieleri direkt olarak servis edebileceğinzi gibi folyoya sararak dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: Tasty

        Fotoğraf kaynak: Youtube

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gar katliamı davasında karar açıklandı!
        Gar katliamı davasında karar açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!