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Dönence dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kanal D Dönence oyuncuları kimler?

Kanal D'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Dönence için beklenen zaman geldi çattı. Başrollerini Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın paylaşacağı dizinin konusu, oyuncu kadrosu, çekildiği yer ve çok daha fazlasına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Dönence dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kanal D Dönence oyuncuları kimler?

    Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. Kanal D'nin çekimleri İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen yeni dizisi Dönence, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
  • Dönence dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kanal D Dönence oyuncuları kimler?

    DÖNENCE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ise belli oldu.

    Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.
  • Dönence dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kanal D Dönence oyuncuları kimler?

    DÖNENCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. 
  • Dönence dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kanal D Dönence oyuncuları kimler?

    Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. 
  • Dönence dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kanal D Dönence oyuncuları kimler?

    Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? “Dönence” içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması…

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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