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Sorun sürücüde mi, yollarda mı?
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'Trafikte şov yapmayın, şerit değiştirmeyin'

Tatilcilerin dönüş göçü başladı. Çanakkale'de, Kocaeli'nde araç kuyrukları kilometreleri buldu. Peki bu trafik çilesinin ve kazaların önüne neden geçilemiyor? Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; trafik yoğunluğunun da kazaların da en önemli nedeni gereksiz yere şerit değiştiren sürücülerin yarattığı domino etkisi...

25.08.2018 - 12:53 | Güncelleme:

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye genelinde 30 milyon kişi tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmek üzere yola koyuldu. Yollarda kazalara karşı alınan tüm önlemlere, uyarılara, denetimlere, cezalara rağmen ne yazık ki yine trafik canavarı yollardaydı. Tatil başladığı günden bu yana trafik kazalarında 112 kişi hayatını kaybetti.  Ve şimdi de dönüş göçü başladı. Muhtemelen yollardaki acı bilanço daha da artacak. Peki bu kazaların önüne neden geçilemiyor? Sorun sürücüde mi, yollarda mı? İşte bu soruların yanıtını bir bilene sorduk. Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Derneği İstanbul İl Başkanı ve ileri sürüş teknikleri uzmanı Selçuk Dedeoğlu, hem kazaların nedenlerini anlattı hem de yola çıkacak sürücülere tüyolar verdi…

 ‘236 LİRA CEZAYLA ÇÖZEMEZSİNİZ’

“Kazalarda esas sorun cezaların ağırlaştırılmaması ve yaygınlaştırılmaması. AB ortalamasına baktığımızda bizdeki trafik cezaları çok daha az. Bizim insanımızın sorunu egosunu direksiyon başına aktarması. ‘Altımda pahalı arabam var yol vereceksiniz, hep ben önde gideceğim’ egosu. Bencillik, saygısızlık. 100 km’ye  gidilecek yerde 130’la gittiğinizde 236 lira cezası var. Erken ödemeyle de 170 lira. Bu ceza 2 bin lira olsa kimse bir daha yapmaz. Canı yanar. İnsanımız Avrupa’da kurallara uyuyor da Kapıkule’den girdikten sonra neden hata yapıyor? ‘Burada yapabilirim çünkü denetim yok, ceza az’ düşüncesi hakim.”

12.00-15.00 ARASI YOLA ÇIKMAYIN 

Dedeoğlu, bayram tatilleri gibi milyonlarca kişinin yollara döküldüğü günlerde uzun araç kuyruklarının önlenmesi ve kazaların önüne geçilmesi için şu tavsiyelerde bulundu…  

* Yapılması gereken tek şey şerit değiştirmeyin, domino yasası diye bir şey var ve trafikte de geçerli. Birkaç yüz araba öndeki araç aniden şerit değiştirdiği zaman arkadaki yüzlerce araç frenlemeye başlıyor. Bunların bir kısmı dalgın, telefonda, yanındakiyle konuşuyor ve freni sert yapınca arkaya doğru birkaç yüz araçlık sistem etkileniyor. Zaten yolda araç yoğunluğu var, bir de bu domino etkisiyle trafik kilitleniyor.

* Trafikte şov yapmayın, şerit değiştirmeyin. Trafiğin asıl sebebi gereksiz yere şerit değiştirmek.

* 01.00-05.00 arası, öğlen de 12.00-15.00 arası biyolojik olarak vücudun kendini istirahate aldığı zamanlar. Bu saatlerde yolda olmayın.

* Molalarda et ve hamur işi yemeyin, meyve, galeta yiyin. Süt, ayran içmeyin.

* 2 saatte bir 15 dakika mola verin.

 

 

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