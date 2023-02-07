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Haberler Sağlık Dopamin Hormonu Nedir ve Ne İşe Yarar Dopamin Hormonu Hangi Duyguyu Yok Eder?
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Dopamin hormonu nedir ve ne işe yarar? Dopamin hormonu hangi duyguyu yok eder?

Mutluluk hormonlarından biri olan dopamin, haz duygusuyla bağlantılı olduğu kadar motor, bilişsel ve motivasyon becerileriyle de bağlantılıdır. Çok düşük dopamin seviyeleri, Parkinson hastalığına özgü sert hareketlere neden olur. Diğer semptomlar, düşük ruh hali veya konsantrasyon problemlerini içerir. Peki, dopamin hormonu nedir? Dopamin hormonu ne işe yarar?

Dopamin Hormonu Nedir ve Ne İşe Yarar Dopamin Hormonu Hangi Duyguyu Yok Eder?
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Dopamin Hormonu Ne İşe Yarar?

Dopamin bir hormon ve bir nörotransmiterdir; yani beyinden vücuda sinyaller gönderen kimyasal bir maddedir. Segregasyonu yoğun bir ödül duygusu sağlayabilir. Örneğin; şeker yediğinizde, alışverişe gittiğinizde, seks yaptığınızda veya art arda dizi izlediğinizde beyniniz onu serbest bırakır. Dopamin hücumları pekiştirmeye bağlıdır, bu yüzden sadece bir patates cipsi yiyemezsiniz. En karanlık yanıyla bu yoğun his, kumar, alkol veya uyuşturucu bağımlılığıyla bağlantılı bir olgudur. Aynı zamanda hareket ve kalp atış hızı, böbrek ve kan fonksiyonu, uyku, ağrı hissetme veya emzirme için de önemlidir .

Düşük dopamin seviyeleri Parkinson hastalığı ve depresyonla ilişkilendirilmiştir. Bu eksikliğin sağlığınız üzerinde etkisi olabilir ve diğer semptomların yanı sıra kendinizi yorgun, karamsar veya motivasyonsuz hissetmenize neden olabilir. Çok az veya çok fazla dopamin, çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilmektedir. Uzmanlara göre çok düşük dopamin seviyeleri, Parkinson hastalığına özgü keskin hareketlere neden olur. Depresyon çoğunlukla serotonin eksikliği ile bağlantılı olsa da dopamin eksikliği de düşük ruh haline katkıda bulunur. Özellikle, depresyonu olan kişiler genellikle motivasyon ve konsantrasyon eksikliğinden muzdariptir.

Dopamin Hormonu Nasıl Artar?

Dopamin hormonu nasıl artar diye araştırıyorsanız düşük dopamin düzeylerini artırmanın etkili yolu, sorunun nedenini ortadan kaldırmaktır. Bunlar arasında stres, yeterince uyumama, uyuşturucu kullanımı veya çok fazla şeker ve doymuş yağ yeme yer alabilir. L-tirozin (dopamin üretmek için gerekli protein) açısından zengin gıdaları içeren sağlıklı bir beslenme tarzı ile dopamin seviyenizi doğal yollarla artırabilirsiniz . Bunlara; soya, kümes hayvanları, süt ürünleri, avokado, muz ve kabak ve susam tohumları da dahildir.

Meditasyon yaptığınızda beynin daha fazla dopamin salgıladığına dair bazı kanıtlar da vardır. Meditasyon sırasında meydana gelen bilinç değişikliği, onun salıverilmesini tetikleyebilir. Elbette kendinizi iyi hissettiren aktiviteler de bu hormonu yükseltecektir. Egzersiz yapmak, yeterince uyumak ve insanlarla iletişim halinde olmak, rahatlamanızı artırmanın bir yoludur.

Dopamin Hormonu Nelerde Var?

Dopamin hormonu nelerde var diye düşünmeden önce bazı detaylara dikkat etmek gerekir. B6 vitamini ile birlikte tirozini, dopamine dönüştürmek için folik asit ve bakır gereklidir. Elma, karpuz, muz, sebzeler, salatalık, avokado, pancar, kuruyemişler, baklagiller, zerdeçal, bitter çikolata, yulaf, susam, kenevir ve kabak çekirdeği gibi besinler, yumurta ve süt ürünleri tirozin açısından zengindir. Ek olarak yumurta, baklagiller, yer fıstığı, badem, kuşkonmaz, pazı, tatlı patates, mısır ve diğerlerinin yanı sıra bira mayasında da bulunur. Şekerli yiyecek ve alkol tüketimini azaltmanız halinde yine dopamin üretimi artacaktır. Dopaminin motivasyondaki rolüne gelince küçük bir çalışma, düşük bir ruh haline sahip insanlarda dopamini artırmanın, onları daha fazla bir şeylere odaklanarak daha zor zihinsel görevleri seçmeye yönelttiğini bulmuştur.

Dopamin Hormonu Hangi Duyguyu Yok Eder?

Bazı kullanıcılar dopamin hormonu hangi duyguyu yok eder diye merak etmektedir. Uzmanlara göre dopamin eksikliğinin belirtileri şunları içerebilir:

  • Motivasyon eksikliği
  • Tükenmişlik
  • Konsantrasyon sorunları
  • Moral bozukluğu
  • Endişe
  • Eskiden zevk aldığınız deneyimlerden zevk alamama
  • Depresif hissetmek
  • Düşük cinsel istek
  • Uyumakta güçlük çekme veya uyku bozuklukları

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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