Şase numarasıyla 50 milyon TL'lik vurgun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDORSE VURGUNU! Son dakika: Şase numarasıyla 50 milyon TL'lik vurgun!
ABONE OL

Şase numarasıyla 50 milyon TL'lik vurgun!

İstanbul ve 5 farklı ilde hacizli olan TIR dorselerini ilk olarak satın alan, sonrasında şase numaralarını değiştirerek 50 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi. Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

DORSE VURGUNU! Son dakika: Şase numarasıyla 50 milyon TL'lik vurgun!
Şase numarasıyla 50 milyon TL'lik vurgun!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hacizli dorselerin şase numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre 12 şüpheli, paravan şirket kurarak İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya ve Konya'da hacizli dorseleri tespit etti.

59 DORSENİN ŞASESİNİ DEĞİŞTİRİP PİYASAYA SUNDULAR

DHA'da yer alan habere göre kullanılmış olan bu dorseleri satın alan şüpheliler, sonrasında şase numaralarını öncesinde var olan sıfır dorselerin şase numaralarıyla değiştirdikleri ve kullanılmamış ürün şeklinde piyasaya sürdükleri öğrenildi.

Paravan şirketin 59 dorseyi 'change' yöntemi ile piyasaya sürdüğünü tespit eden polis ekipleri, şirketin 50 milyon lira değerinde vurgun yaptığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dört aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin adresi belirlendi. Geçtiğimiz Cuma günü 20 farklı ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYON ANLARI VE DORSELER KAMERADA

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelilerin gözaltına alınma anı kameralara yansıdı. Öte yandan, hacizli dorseyi satın alan şüphelilerin, sonrasında dorseyi teslim alma anı görüntülerde yer alıyor.

"PİYASADA 2 BİN 500 TANE DAHA BU ŞEKİLDE DORSE VAR"

Treyler Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Göktan Güçlü, "Bugün burada bulunmamızın sebebi, 10 yıldır verdiğimiz amansız mücadelenin ilk safhasını tamamlamış olmak. Sık sık dorse hırsızlığı yaşanıyor. 2 bin 500 kadar daha 'change' dediğimiz sahteciliğe maruz kalmış dorse olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlarında bu operasyonlar sonucunda ele geçireleceğine inanıyoruz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
GÜNDEMŞentop'tan Gergerlioğlu açıklaması
YDS, e-YDS, YKS, TUS, ALES, İSG, DGS, YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
ÇARPICI OLAY! Eskişehir'de çarpıcı olay! Titanyum tozu çaldılar! - Haberler
GÜNDEMEskişehir'de çarpıcı olay! Titanyum tozu çaldılar
Son dakika: Engelli kıza iğrenç saldırı! - Haberler
GÜNDEMEngelli kıza iğrenç saldırı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu! - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da trafik yoğunluğu!
SON DAKİKA! Balkonda şiddete uğrayan Zeus'tan güzel haber!
GÜNDEMBalkondaki şiddetten güzel haber!
ACI OLAY | Son dakika: Ameliyat sonrası bayılmıştı! Uzman cerrah kurtarılamadı
GÜNDEMAmeliyat sonrası acı olay! Kalp cerrahı kurtarılamadı
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! Kısıtlamada köprüden atladılar! - Haberler
GÜNDEMKısıtlamada köprüden atladılar!
KPSS ne zaman? 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
GÜNDEMKPSS başvuruları ne zaman başlıyor 2021?
OKULDA KARANTİNA! Son dakika: 4 öğretmen, 6 öğrenci pozitif çıktı
GÜNDEM4 öğretmen, 6 öğrenci! Okul karantinada!