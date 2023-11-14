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        Haberler Yaşam Dört ayak üzerinde yürüyen 6 kardeş tüm dünyayı şoke ediyor

        Dört ayak üzerinde yürüyen 6 kardeş tüm dünyayı şoke ediyor

        Hatay'da yaşayan Ulaş Ailesi'nin 6 ferdi, nörolojik nedenlerden dolayı ayakta duramıyor ve dört ayak üzerinde yürüyor. Bu zamana kadar birçok programın ve araştırmanın konusu olan ailenin, neden ilk insanlar gibi yürüdüğü bilinmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:19
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        Hatay'da nörolojik nedenlerden dolayı ayakta durmakta güçlü çeken 6 kardeş dört ayak üzerinde yürüyor. Reşit ve Hatice Ulaş çiftinin 18 çocuğundan, 12'si gayet sağlıklıyken; 6 çocuk bebekliğinden beri emekleyerek haraket ediyor.

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        Kardeşler konuşmakta güçlük çekiyor ve yemek, tuvalet gibi tüm ihtiyaçları anne baba tarafından karşılanıyor. Ulaş Ailesi'nin bu durumu yıllarca yurt içi ve yurt dışında birçok tartışmaya yol açtı ve çeşitli programların konusu oldu.

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        2006 yılında BBC'de çıkan bir haberde bunun sadece genetikten kaynaklanmadığı ve birçok karışık sebebinin de olabileceği belirtiliyor.

        MRI taramaları, denge ve koordinasyonu etkileyen bir tür serebellar ataksiye sahip olduklarını gösterse de yine de ailenin, neden ilk insanlar gibi dört ayak üzerinde yürümeye döndükleri konusunda kimsenin kesin bir fikri yok.

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        Evrimsel psikolog Profesör Humphrey, BBC'ye şöyle konuştu: Bunun önemli yanı, şempanzelerin bu şekilde yürürken parmaklarını mahvetmesidir. Bu çocuklar parmaklarını çok çevik tutuyorlar; örneğin, ailedeki kızlar tığ işi ve nakış yapabiliyor.

        Profesör Humphrey, beyindeki anormalliğin, kardeşlerin atalarımız tarafından kullanılan bir hareket biçimini yeniden keşfetmesine neden olduğunu düşünüyor.

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        Ancak Almanya'nın Berlin kentindeki Max Planck Enstitüsü'nden Stefan Mundlos liderliğindeki bir ekip, çocukların alışılmadık yürüyüşlerine neden olan genetik anormalliği başka bir şekilde açıklıyor.

        Profesör Mundlos, sorunlu geni 17. kromozomda buldu ve iki ayaklılığa geçişte önemli olan bir genin çocuklarda devre dışı bırakılmış olabileceğini tahmin ediyor.

        2006 yılında BBC, Ulaş Ailesi için bir belgesel çekti ve o tarihten sonra aile, birçok kere daha gündeme geldi.

        Kaynak: AA, BBC

        Fotoğraflar: AA

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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