Dört ayak üzerinde yürüyen 6 kardeş tüm dünyayı şoke ediyor

Dört ayak üzerinde yürüyen 6 kardeş tüm dünyayı şoke ediyor

Hatay'da nörolojik nedenlerden dolayı ayakta durmakta güçlü çeken 6 kardeş dört ayak üzerinde yürüyor. Reşit ve Hatice Ulaş çiftinin 18 çocuğundan, 12'si gayet sağlıklıyken; 6 çocuk bebekliğinden beri emekleyerek haraket ediyor.

Kardeşler konuşmakta güçlük çekiyor ve yemek, tuvalet gibi tüm ihtiyaçları anne baba tarafından karşılanıyor. Ulaş Ailesi'nin bu durumu yıllarca yurt içi ve yurt dışında birçok tartışmaya yol açtı ve çeşitli programların konusu oldu.

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2006 yılında BBC'de çıkan bir haberde bunun sadece genetikten kaynaklanmadığı ve birçok karışık sebebinin de olabileceği belirtiliyor.

MRI taramaları, denge ve koordinasyonu etkileyen bir tür serebellar ataksiye sahip olduklarını gösterse de yine de ailenin, neden ilk insanlar gibi dört ayak üzerinde yürümeye döndükleri konusunda kimsenin kesin bir fikri yok.