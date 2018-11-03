Borsa İstanbul'da spor endeksi yüzde 24,2 değer kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşük performansları borsaya da yansıdı.
Fenerbahçe, yüzde 32,1 ile ekim ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Analistler, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımıyla birlikte hisselerinde de düşüş gözlendiğine dikkati çekti. Fenerbahçe'yi yüzde 23,9 ile Galatasaray izledi. Beşiktaş'ın hisseleri söz konusu dönemde yüzde 22,1 değer kaybetti. Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 2,3 arttı.
-Yılın 10 ayında en fazla kaybettiren Beşiktaş
Yılın 10 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 58,6 ile Beşiktaş oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri bu dönemde yüzde 56,4 azaldı. Söz konusu dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yüzde 42,3 ile Galatasaray izledi. Trabzonspor, yılın 10 aylık döneminde yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu. Trabzonspor'un hisseleri söz konusu dönemde yüzde 40 değer kaybetti.
-En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip
Ekim sonu itibarıyla halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, geçen ayı 702 milyon 758 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 653 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 405 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 132 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Ekim 2018 kapanış fiyatı değişimi ve 2017 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:
|Şirket
|2018 Ekim kapanış fiyatı (TL)
|2018 Ekim aylık değişim (%)
|2017 sonuna göre fark (%)
|Piyasa Değeri (TL)
|Trabzonspor
|1,32
|+2,3
|-40,0
|132.000.000
|Beşiktaş
|1,69
|-22,1
|-58,6
|405.600.000
|Galatasaray
|1,21
|-23,9
|-42,3
|653.400.000
|Fenerbahçe
|7,10
|-32,1
|-56,4
|702.758.000
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