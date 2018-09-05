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Çinli turistlerin Türkiye ile ilgili aramaları 5 kat arttı

ABD ile Çin arasındaki gerginliklerin ardından Çinli turistler rotayı Türkiye’ye çevirdi. Çin’deki online seyahat acentalarında Türkiye ile ilgili aramaların son iki haftada 5 kat arttığı belirtiliyor. Habertürk’e konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Çinli turist sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100’lük bir artış var. Bu yıl ülkemizi 500 bin Çinli’nin ziyaret etmesini bekliyoruz. Hedefimiz 2.5 milyon Çinli turist” dedi.

05.09.2018 - 14:00 | Güncelleme:

Türkiye bu yıl Çinli turistlerin gözde destinasyonları arasına girdi. ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerden dolayı, turizm rotalarından ABD’yi çıkarmaya başlayan Çinli turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi her geçen gün artıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre Çin’in en büyük online seyahat acentası Ctrip’te Türkiye ile ilgili aramalar son iki haftada 5 kat arttı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl sayısı yüzde 100’e yakın artan Çinli turistlerin Türkiye’ye olan ilgisini Habertürk’e değerlendirdi.

Çin’in çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, “2018 Çin’de Türkiye yılı ilan edildi. Oradaki kuruluşlarla çok yoğun bir işbirliği yürütüyoruz. Çalışmalarımız bu yıl Çinli turist sayısında yaklaşık yüzde 100 artış sağladı. Geçen yıl ülkemizi 250 bin Çinli turist ziyaret etti. Bu rakamın bu yıl 500 bini bulmasını bekliyoruz” dedi.

HEDEF 2.5 MİLYON ÇİNLİ

Çin pazarının derinliğine vurgu yapan Bağlıkaya, “500 bin Çinli turistin ülkemizi ziyaret etmesi gelecek için çok umut verici. Hedefimiz 2.5 milyon Çinli turist” diye konuştu. Çinli turistlerin tarih ve kültür turizmi için Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Bağlıkaya, “Bu, son yıllarda eksikliğini duyduğumuz, Türkiye’nin özlediği bir tablo” dedi.

3. HAVALİMANI İLE SAYI ARTACAK

Çinli turistlerin İstanbul başta olmak üzere Kapadokya, Efes, Pamukkale gibi bölgeleri tercih ettiğini belirten TÜRSAB Başkanı, “Uçak seferleri daha fazla olsa ülkemize gelecek Çinli turist sayısı daha da artacak. Özellikle İstanbul’da 3’üncü havalimanının hizmete girmesinin ardından Çinli turist sayısının daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

“DÖVİZ KURU ETKİLEMEDİ”

Döviz kurundaki artışın Çinli turist sayısına yansıdığı yönündeki görüşlere katılmadığını da belirten Bağlıkaya, “Döviz kurunun artması yabancı turisti çok ilgilendirmez. Buraya geldiklerinde alım gücüyle ilgili bir avantaj sağlayabilir ama bu seyahat tercihlerini etkiler mi çok emin değilim. ‘Hediyelik eşya ucuzladı, hadi Türkiye’ye gidelim’ diye düşüneceklerini sanmıyorum. Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı bu yılın başından itibaren ciddi anlamda yükseldi. Yani döviz kurundaki artıştan önce de zaten Çinli turist sayısında artış vardı” dedi.

Kültür turizmi için Türkiye’yi ziyaret edenlerin, deniz turizmine göre daha yüksek rakamda döviz bıraktığına da vurgu yapan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Kültürel gezi için gelen turistler kişi başı 1000 doların üzerinde bir ortalamayla seyahat ediyor” diye konuştu.

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