Bilişim sektörü, dövizle sözleşmeyi sınırlayan karardan muaf olmak istiyor. “Yapılan değişiklikler sektörümüzü olumsuz etkiledi” diyen Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, önlem alınmaması durumunda 15 bin firmanın zarar görebileceği ve işgücü kaybı oluşabileceği uyarısında bulundu.

TBD adına yazılı bir açıklama yapan Aktepe, bilişim sektöründe ticarete konu olan ürünlerin ve emtiaların tamamına yakınının yurtdışından geldiğine dikkat çekti.

Rahmi Aktepe, “Bu ürünler, ülkemizin genel ihtiyaç listesinde ve KOBİ’lerimizin dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesinde önem derecesi birinci sırada yer alan ürünlerdir” dedi. Aktepe, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın ise bu ürünlerin Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili sorunlar doğuracağını belirtti.

‘ANLIK KURDAN TL’YE ÇEVRİLİYOR’

TBD Başkanı Aktepe, şunları söyledi:

“Döviz olan fiyatlar, anlık geçerli kura göre TL’ye çevriliyor. Bu durum her kur değiştiğinde binlerce üründen oluşan fiyat listelerinin yenilenmesine ve müşterilere uzun süreli fiyatlar verilememesine yol açıyor. Vadeli alımlar için, anlık finansal maliyetler de, fiyatlara ekleniyor. Bunun sonucunda ticaretin doğal akışına uymayan bir karmaşa ve hantallık oluşuyor. Kurdaki ve finansal maliyetlerdeki anlık değişimlerin, zaman içinde fiyatları şişirmesi ve enflasyon artışına sebep olması gibi bir sonuç doğuracağını düşünüyoruz.Tedarik sıkıntıları yaşamaya başlayan sektörümüzün tüm katmanlarının yükü eşit ve gücü oranında paylaşması gerekiyor. Burada büyük ölçekteki firmaların ve küçük ölçekli firmaların yükleri güçleri ölçüsünde taşımaları önemli. Büyüklere ayrıcalık tanınması gibi uygulamalar sektörümüzdeki dengeleri sarsabilir.”

‘BİZİ, KAPSAM DIŞI TUTUN’

Bu gerekçeler dikkate alınarak, kararın gözden geçirilmesini ve bilişim sektörünün kapsam dışına çıkartılmasını beklediklerini ifade eden Rahmi Aktepe, şöyle konuştu:

“Bu durum karşısında, 15 bin civarındaki bilgisayar bayisinin geleceğinden de endişe duyuyoruz. Firmalarımız çok etkilenecek veişgücü kaybı ortaya çıkabilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sözleşmelerde döviz yasağının uygulanmasıyla ilgili yapacağı çalışmada, bu hususları da değerlendirmeye alacağına ilişkin inanıyoruz. Temennimiz, bilgi teknolojileri sektörünün bu karar kapsamı dışına çıkartılmasıdır.”

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