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Down sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı destek

Down sendromlu çocuk ve gençler, ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan +1" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etti

Down sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı destek
AA

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Hakan Han Özcan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, down sendromlu çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Etkinlikte, Özcan ile eğlenceli anlar yaşayan down sendromlu çocuk ve gençler, ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan +1" yazarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.

Down sendromlu çocuk ve gençler, bu hareketleriyle down sendromlularla sık sık bir araya gelen ve bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı unutmadıklarını gösterdi.

ABD'nin New York kentindeki reklam panolarında önceki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadelerin yayımlanmasına tepki olarak Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli yöntemlerle "Love Erdoğan" mesajları verilmişti.

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