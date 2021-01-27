Galatasaray HDI Sigorta mücadeleden 25-22, 16-25, 25-23 ve 25-23’lük setlerle 3-1 galip gelerek tarihinde 5. kez adını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde Fransa’nın Beziers Angels takımıyla karşılaşacak.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya),Fuad Aghayev (Azerbeycan)
Dresdner SC: Gray, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates, Dürr (L),(Cyris, Straube, Crittenden)
Galatasaray HDI Sigorta: Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Rykhliuk, İlkin, Gizem (L),(Güldeniz, Beren, Nilay, Sezen)
Setler: 22-25, 25-16, 23-25, 23-25
Süre: 98 dakika (24 23 26 25)
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