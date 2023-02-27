Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Dries Mertens, Galatasaray'da kalmak istiyor

Galatasaray'ın bu yaz renklerine bağladığı Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Hem Türkiye'de hem de kulüpte mutlu olan Belçikalı yıldızın sözleşmesinin sezon tamamlanmadan uzatılması bekleniyor

Dries Mertens, Galatasaray'da kalmak istiyor
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın bu yaz serbest statüdeyken transfer ettiği Dries Mertens, Türkiye'de kalmak istiyor. Uzun yıllar formasını giydiği Napoli'den ayrılarak İstanbul'un yolunu tutan Belçikalı yıldız, bu yaz sarı-kırmızılı kulüp ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Şimdiye kadar 19 maça ilk 11'de çıkan Mertens'in sözleşmesinin uzamasına birkaç maç kalmasına rağmen tecrübeli oyuncunun performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, Mertens ile masaya oturmak istiyor.

Hem İstanbul'da hem de Galatasaray'da memnun olan Mertens'in de sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray, 2022-23 sezonu için Mertens'e 2,9 milyon Euro yıllık ücret ödeme konusunda anlaşmıştı.

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten Mertens 21 kez ağları sarstı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor: Türk dayanışması! Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru - BJK haberleri
FUTBOL "Muhteşem"
Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
FUTBOL ''Oyuncular bile bu maçı izlemezdi''
Trabzonspor deplasmanda yokları oynadı
FUTBOL Trabzonspor deplasmanda yok
Manchester United’da Erik ten Hag farkı
FUTBOL Erik ten Hag farkı
Galatasaray Roma dostluk maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Galatasaray Roma maçı biletler satışa çıktı mı? GS Roma maçı tarihi açıklandı mı?
FUTBOL Galatasaray Roma maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla evinde yenildi
FUTBOL Sevilla evinde kayıp!
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası çeyrek final maçları tarihleri açıklandı mı?
FUTBOL Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!
FUTBOL İtalya'da manşetleri süsledi!
İskoçya Lig Kupası Celtic'in!
FUTBOL İskoçya Lig Kupası Celtic'in!
Bayern Münih: 3 - Union Berlin: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Bayern Münih ilk yarıda işi bitirdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.