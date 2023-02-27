Galatasaray'ın bu yaz serbest statüdeyken transfer ettiği Dries Mertens, Türkiye'de kalmak istiyor. Uzun yıllar formasını giydiği Napoli'den ayrılarak İstanbul'un yolunu tutan Belçikalı yıldız, bu yaz sarı-kırmızılı kulüp ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, 2022-23 sezonu için Mertens'e 2,9 milyon Euro yıllık ücret ödeme konusunda anlaşmıştı.

Hem İstanbul'da hem de Galatasaray'da memnun olan Mertens'in de sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Şimdiye kadar 19 maça ilk 11'de çıkan Mertens'in sözleşmesinin uzamasına birkaç maç kalmasına rağmen tecrübeli oyuncunun performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, Mertens ile masaya oturmak istiyor.

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten Mertens 21 kez ağları sarstı.