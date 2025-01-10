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        Haberler Gündem 3. Sayfa Drift için Erciyes'e çıktığı ciple kara saplandı | Son dakika haberleri

        Drift için Erciyes'e çıktığı ciple kara saplandı

        Kayseri'de sürücüsünün drift atmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne çıktığı cip, kayak pistinde kara saplandı. Cip, ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, araç sahibine cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 02:46 Güncelleme: 10.01.2025 - 02:46
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        Drift için Erciyes'e çıktığı ciple kara saplandı
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        Kayseri'de, sürücü cipiyle drift atmak için gittiği Erciyes'te, kayak pistinde kara saplandı.

        İddiaya göre, arkadaşlarıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne drift atmak için giden F.E'nin kullandığı cip Tekir Kapı'da bulunan pistte kara saplandı.

        Kendi çabalarıyla aracı bulunduğu yerden çıkartamayan F.E. ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve aracı kurtarmak için çekici sevk edildi. AA'nın haberine göre; cip, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Ekipler araç sahibine cezai işlem uyguladı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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