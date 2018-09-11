Açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı

Ferdi Durdu'nun haberine göre; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 Eylül'de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Drone ile havadan da görüntülenen operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırılırken, narkotik köpekleriyle evlerde detaylı arama yapıldı.



10 KİŞİ TUTUKLANDI



Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 10 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.



ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1-10 Eylül tarihleri arasında Malatya genelinde yapılan operasyonlarda 585 gram esrar maddesi, 81.8 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 adet ecstasy hap, 5.35 gram metamfetamin maddesi ve 621 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ