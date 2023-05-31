DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ 819 işçi alımı için başvuruların ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek. Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran tarihinde yapılacak.