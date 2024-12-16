Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Daimi İşçi kadrolarına alım yapılmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından çıkılan ilan neticesinde oluşan ve ilgili kurum tarafından Kurumumuza bildirilen listeler üzerinden yukarıda anılan yönetmelik hükümleri gereği her bir pozisyon için asil ve yedek adayların belirlenebilmesi için 16.12.2024 tarihinde saat 10:30'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (İzmir Karayolu Üzeri 5. Km. Kuyulu Mah. Efeler/AYDIN) kampüsünde yer alan konferans salonunda Noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup ayrıca noter kurası Bölge Müdürlüğümüz sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak da yayınlanacaktır. (https://www.facebook.com/DSI.21.Bolge.Mudurlugu)

Noter yetkilileri tarafından yapılacak kura işlemi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri 20.12.2024 tarihinde yine https://bolge21.dsi.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarına göre alım yapılacak olan Dozer Operatörü ile Ekskavatör Operatörü kadro unvanları ile ilgili kura çekimi İŞKUR tarafından bildirilen listelerde yer alan başvuru sahipleri arasından açık iş sayımızın 4 katı kadar asil ve 4 katı kadarda yedek aday olarak belirlenecektir.