DSİ KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 1305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı (öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacak.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacaktır.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.