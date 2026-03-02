DSİ kura çekimi canlı izle ekranı: DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 1389 sürekli işçi alımı yapacak. 1305 işçi doğrudan noter kurasıyla, 84 işçi ise sınav yöntemiyle belirlenecek. DSİ işçi alımı kura çekimi 2 Mart Pazartesi bugün gerçekleşecek. Bu sebeple DSİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, 2026 DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DSİ işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda 1389 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre aralarında usta yardımcısı, aşçı yardımcısı, şoför, bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi ve düz işçinin de bulunduğu 1305 işçi noter kurasıyla; operatör kadrosuna yapılacak 84 işçi ise sınavla işe alınacak. Söz konusu alım için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi sırada kura adımı var. Peki, Devlet Su İşleri DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2025 DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama sayfası…
DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KURA İLE BELİRLENECEK
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere üzere 1389 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.
1389 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 1305 adedi doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın); 84 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı’nda DSİ işçi alımı kura tarihi bilgisine yer verildi.
İlana göre DSİ işçi alımı kura çekimi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10.00‘da başlayacak.
Noter huzurunda yapılacak kura, 26 bölge müdürlüğünce ayrı ayrı gerçekleştirilecek.
DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
DSİ işçi alımı kura çekimi, ilgili Bölge Müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
DSİ işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 9 Mart 2026 tarihinde ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
DSİ KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 1305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı (öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacak.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacaktır.
İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.
DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin kadro dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 Ekskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder ve Forklift Operatörü