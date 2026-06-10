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        Haberler Dünyadan Dua Lipa düğün nedeniyle rahatsızlık verdiği İtalyanlara tazminat ödedi

        Dua Lipa düğün nedeniyle rahatsızlık verdiği İtalyanlara tazminat ödedi

        Callum Turner ile Sicilya'da üç gün üç gece düğün yapan Dua Lipa'nın, güvenlik ve gizlilik önlemlerinden rahatsız olan çevre sakinlerine ödeme yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:14 Güncelleme:
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        Düğünden rahatsız olanlara para ödedi

        Dua Lipa, Callum Turner ile İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki gösterişli düğünü nedeniyle mağdur olan Palermo bölgesi sakinlerine tazminat ödemek için kesenin ağzını açtı.

        30 yaşındaki pop yıldızı, perşembe günü yeni eşi 36 yaşındaki Callum Turner ile düğün için Sicilya'ya ayak bastı ve üç gün boyunca kutlamalar yaptı. Cuma günü karşılama partisinin ardından cumartesi günü görkemli düğün için bölgede geniş güvenlik ve gizlilik önlemleri alındı. 1,7 milyon dolara mâl olduğu öğrenilen düğün için geçilen teyakkuz durumu bölge sakinlerini rahatsız etti.

        Gizlilik seviyesi, St. Anne gibi tarihi merkezdeki meydan ve sokaklarda en yüksek seviyedeydi. Bu yerlerin tamamı perşembe günü yerel saatle sabah 6'dan cumartesi gece yarısına kadar trafiğe kapatıldı. Otomobil ve motosikletlerin geçişi veya park etmesi yasaklandı ve yaklaşık 50 özel güvenlik görevlisi, trafiğe kapalı bölgede devriye gezerek sadece bölge sakinlerinin erişimine izin verdi.

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        Gelin, damat ve konukların geçtiği St. Anne sokağını bile siyah bir perdeyle örttüler. Partide gizliliği sağlamak için tüm cep telefonlarına siyah etiketler yapıştırıldı. Tüm bu manevralar bölgede tartışmalara yol açtı ve gece boyunca "Şehir kiralık değil" ve "Meydanımız sizin oturma odanız değil" yazılı afişler asıldı.

        6 BİN DOLAR ÖDEDİ

        Tüm bu rahatsızlığa Dua Lipa'nın ödeme yaparak karşılık verdiği ortaya çıktı. İngiliz basınına göre net servetinin 45 milyon dolarolduğu söylenen şarkıcının bölge sakinlerine yaklaşık 6 bin dolar tazminat ödediği öğrenildi. İddiaya göre, bu ödeme, düğününün olduğu bölgede park sorunu yaşayanlara bir jest olarak verildi.

        Dua Lipa ve Callum Turner çifti önce 31 Mayıs'ta İngiltere'nin başkentinde Old Marylebone Belediye Binası'nda sade bir nikah töreniyle "Evet" demişti. Sicilya'daki kutlamanın aksine, yemin töreni sadece sekiz kişinin katıldığı aile arasında bir kutlamaydı.

        Pop yıldızı ve aktör arasındaki ilişki, ikilinin 2024 yılının başlarında Londra'da bir partide birlikte görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Çift, 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu.

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        #Dua Lipa
        #Callum Turner
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