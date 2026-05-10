Dua Lipa teknoloji şirketine milyonlarca dolarlık dava açtı

Dua Lipa, teknoloji şirketi Samsung'a karşı milyonlarca dolarlık dava açtı. 30 yaşındaki İngiliz şarkıcı, ABD'de açtığı 15 milyon dolarlık tazminat davasında, şirketin, izni olmadan televizyon ambalajlarında kendi görüntüsünü kullandığını iddia etti.

Dava dilekçesine göre, elektronik üreticisi geçen yıldan itibaren Lipa'nın Austin City Limits Festivali'ndeki performansının fotoğrafını televizyon ambalajlarında kullandı. Dua durumdan haberdar olunca, görüntüsünün kullanılmasının durdurulmasını talep etti ve şirketin bu talebi reddettiğini iddia etti.

Sanatçıya ait şikayet dilekçesinde, "Lipa'nın yüzü, bilgisi dışında, dikkate alınmadan ve hiçbir söz hakkı, kontrolü veya katkısı olmaksızın, bir tüketici ürünü için yapılan kitlesel pazarlama kampanyasında belirgin bir şekilde kullanılmıştır. Lipa bu kullanıma izin vermemiştir" denildi.

Şikayette ayrıca, markanın telif hakkı Lipa'ya ait olan fotoğrafını, sanatçının onaylamamasına rağmen ambalajlarında kullanarak kâr elde ettiği belirtildi. Lipa'nın fotoğrafının, tüketicilerin televizyon satın almalarının nedeni olduğunu belirten birçok sosyal medya paylaşımı da mahkeme dosyasına girdi.

Marka tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.