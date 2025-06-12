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        Haberler Magazin Dua Lipa ve oyuncu Callum Turner, nişanlandılar - Magazin haberleri

        Dua Lipa ve oyuncu Callum Turner, nişanlandılar

        Ocak 2024'ten beri birlikte olan Dua Lipa ve Callum Turner, nişanlandıklarını doğruladı. Uzun süredir devam eden nişan iddiaları, Lipa'nın British Vogue'a verdiği röportajla netleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 12.06.2025 - 18:36
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        Nişanlandıklarını açıkladı
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        Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve oyuncu Callum Turner, ilişkilerini resmen bir adım ileriye taşıdı. Aylardır çıkan dedikodulara son noktayı koyan çift, nişanlandıklarını doğruladı.

        İkilinin birlikteliği ilk kez Ocak 2024’te, Masters of Air dizisinin Londra galasının ardından düzenlenen partide gündeme gelmişti. O günden bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman özel yemeklerde ve etkinliklerde görüntülendi. Temmuz 2024’te ise Dua Lipa, Glastonbury Festivali’nde sahne aldıktan sonra paylaştığı fotoğraflarla ilişkilerini ilk kez sosyal medyada gözler önüne serdi. Yeni yıla birlikte girdikleri anı paylaşan Lipa'nın; "Yeni yıla dans ederek girdik!" notu da dikkat çekmişti.

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        İlerleyen dönemde nişan dedikoduları da gündeme geldi. Noel Arifesi’nde Lipa’nın sol elindeki elmas yüzük ilk ipucunu verirken, Ocak ayında Paris Moda Haftası'nda yüzüğünü saklamaya çalışsa da objektifler o anı yakaladı. Daha sonra Avrupa turnesi boyunca yüzüğüyle verdiği pozlarla iddiaları güçlendirdi.

        Beklenen açıklama ise geldi. 29 yaşındaki Lipa, British Vogue’a verdiği röportajda 35 yaşındaki Callum Turner ile nişanlandıklarını şu sözlerle duyurdu; "Evet, nişanlandık. Çok heyecan verici."

        Nişan yüzüğünün Turner tarafından özel olarak tasarlandığını belirten Lipa, sevgilisinin bu süreçte yakın arkadaşları ve kız kardeşinden de fikir aldığını söyledi. Şarkıcı; "Yüzüğüme bayılıyorum. Tam anlamıyla beni yansıtıyor. Hayatımı paylaşacağım insanın beni böylesine iyi tanıması çok güzel." dedi.

        Düğün hazırlıklarına henüz başlamadıklarını da dile getiren Lipa, "Turnemi tamamlamak istiyorum, Callum’un da projeleri var. Şimdilik sadece bu güzel dönemin tadını çıkarıyoruz,” diye konuştu. Daha önce evlilik hazırlıkları hakkında pek düşünmediğini söyleyen şarkıcı, nişan sonrası “Ne giyeceğim?” gibi soruların aklında belirmeye başladığını da ekledi.

        Bu kararı almanın anlamını zamanla daha iyi kavradığını vurgulayan Lipa, “Birlikte yaşlanmak, ortak bir hayat kurmak ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmak... Gerçekten çok özel bir duygu,” ifadeleriyle mutluluğunu paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

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        #Dua Lipa
        #Callum Turner
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