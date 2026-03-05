Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır? Düdüklü Tencere Doğru Kullanımı Püf Noktaları

        Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır? Düdüklü Tencere Doğru Kullanımı Püf Noktaları

        Mutfakta zamandan tasarruf etmek isteyenlerin en büyük yardımcılarından biri olan düdüklü tencere, doğru kullanıldığında hem güvenli hem de son derece pratik bir pişirme yöntemidir. Özellikle et, bakliyat ve sert sebzelerin kısa sürede yumuşamasını sağlar. Ancak yanlış kullanım hem lezzeti hem de güvenliği olumsuz etkileyebilir. Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır? Düdüklü Tencere Doğru Kullanımı Püf Noktaları nelerdir? İşte adım adım detaylı rehber…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır?

        Düdüklü Tencere Nedir?

        Düdüklü tencere, buhar basıncı prensibiyle çalışan bir pişirme aracıdır. Tencere içindeki su kaynadıkça oluşan buhar dışarı çıkamaz ve basınç oluşturur. Artan basınç, suyun kaynama noktasını yükseltir ve yiyeceklerin daha hızlı pişmesini sağlar.

        Bu sayede normal tencerede 1 saatte pişen yemek, düdüklüde 20-30 dakikada hazır olabilir.

        Düdüklü Tencere Nasıl Çalışır?

        Tencere kapatıldığında içi hava almayacak şekilde kilitlenir.

        Isı arttıkça su buhara dönüşür.

        Buhar dışarı çıkamadığı için basınç oluşur.

        Basınç arttıkça pişirme süresi kısalır.

        Modern düdüklü tencerelerde güvenlik valfleri ve basınç göstergeleri bulunur.

        Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır?

        Doğru Miktarda Su Ekleyin

        Düdüklü tencerede yemek pişirirken mutlaka yeterli miktarda sıvı bulunmalıdır.

        Minimum 1 su bardağı su önerilir.

        Tencere kapasitesinin en fazla 2/3’ü doldurulmalıdır.

        Bakliyat gibi köpüren yiyeceklerde yarıyı geçmemelidir.

        Kapağı Doğru Kapatın

        Kapağın tam olarak kilitlendiğinden emin olun. Modern modellerde “klik” sesi duyulur.

        Conta (lastik halka) düzgün yerleşmiş olmalıdır. Aksi halde basınç oluşmaz.

        Isıyı Ayarlayın

        Başlangıçta yüksek ateşte ısıtılır. Basınç göstergesi yükseldiğinde veya düdük sesi geldiğinde:

        Ocağın altı kısılır.

        Süre bu noktadan itibaren başlatılır.

        Pişirme Süresini Kontrol Edin

        Yemek türüne göre süre değişir:

        Kuru fasulye: 20-25 dakika

        Et yemekleri: 20-30 dakika

        Tavuk: 10-15 dakika

        Nohut: 25-30 dakika

        Fazla pişirmek yemeğin dağılmasına neden olabilir.

        Basıncı Güvenli Şekilde Düşürün

        Pişirme bittikten sonra üç yöntem vardır:

        Ocağı kapatıp kendi kendine basıncın düşmesini beklemek (en güvenlisi)

        Buhar tahliye düğmesini kullanmak

        Tencereyi soğuk su altında tutmak (acil durumlar için)

        Basınç tamamen düşmeden kapak açılmamalıdır.

        Düdüklü Tencere Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Conta düzenli kontrol edilmelidir.

        Emniyet valfi tıkalı olmamalıdır.

        Tencere aşırı doldurulmamalıdır.

        İçinde yeterli su olmadan kullanılmamalıdır.

        Kapak zorla açılmamalıdır.

        Düdüklü Tencerenin Avantajları

        Zamandan tasarruf sağlar

        Enerji tüketimini azaltır

        Besin değerini korur

        Sert gıdaları yumuşatır

        Düdüklü Tencere Hangi Yemeklerde Kullanılır?

        Et yemekleri

        Kemik suyu

        Bakliyat

        Sebze yemekleri

        Çorbalar

        Özellikle uzun süre kaynaması gereken yemeklerde büyük kolaylık sağlar.

        Düdüklü Tencere Temizliği Nasıl Yapılır?

        Her kullanımdan sonra conta çıkarılıp yıkanmalıdır.

        Buhar çıkış kanalı kontrol edilmelidir.

        Kapak mekanizması detaylı temizlenmelidir.

        Sert kimyasallar kullanılmamalıdır.

        Düdüklü Tencere Güvenli mi?

        Modern düdüklü tencereler çoklu güvenlik sistemine sahiptir. Doğru kullanım talimatlarına uyulduğunda güvenlidir.

        Eski model tencerelerde düzenli bakım daha da önemlidir.

        Düdüklü tencere, doğru kullanıldığında mutfakta büyük kolaylık sağlayan bir yardımcıdır. Basınç sistemi sayesinde yemekleri kısa sürede pişirir, enerji tasarrufu sağlar ve lezzeti korur. Ancak güvenli kullanım için su miktarına dikkat etmek, kapağı doğru kapatmak ve basınç tamamen düşmeden açmamak büyük önem taşır.

        Kurallara uygun şekilde kullanıldığında düdüklü tencere hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmenin en etkili yollarından biridir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı: 35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı. 22'si tutuklandı. 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?