Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimler?

        Düğün Dernek 2: Sünnet filmi 5 Mart Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in yer aldığı Düğün Dernek 2 Sünnet filmi 2015 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Düğün Dernek 2 Sünnet konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Düğün Dernek 2 Sünnet filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 18:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Düğün Dernek 2: Sünnet filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği film Necati Akpınar imzası taşımaktadır. Peki, "Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        2

        DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET KONUSU NEDİR?

        Çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleşen Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ise şöyle:

        Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.[

        3

        DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI KİMLER?

        Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
        Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
        Rasim Öztekin - İsmail
        Barış Yıldız - Muallim Saffet
        Devrim Yakut - Hatice
        Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
        İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
        Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
        Erdal Tosun - Deli Doktor
        Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
        Nükhet Duru - Kendisi
        Mustafa Keser - Kendisi
        Hakan Akın - Belediye Başkanı
        Jelena Bozic - Monica
        Deniz Erayvaz - Matias
        Juris Strenga - Leton Dede
        Zahide Yetiş - Doktor
        Ali İhsan Varol - Sünnetçi
        Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
        Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
        Arzu Oruç - Lobideki Kız
        Ferit Aktuğ - Komiser
        Tuna Kirli - Soyguncu
        Giray Altınok - Soyguncu
        Alper Kadayıfçı - Soyguncu

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok