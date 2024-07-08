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        Haberler Gündem Güncel Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı | Son dakika haberleri

        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı

        Adana'da iki grup arasında çıkan, bu sırada düğüne gitmek için otomobille bölgeden geçen Hasan Önder'in öldüğü, eşi Beşire Önder ile sanıklardan R.B.'nin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 1'i firari, 8'i tutuklu 9 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında 2,5 yıldan müebbet hapis cezasına kadar farklı oranlarda hapis cezaları istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:08
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        Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde 30 Nisan 2023'te, husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

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        Bu sırada olayla ilgisi olmayan otomobille düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı.

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        Hasan Önder başından, eşi ise vücuduna isabet edenle kurşunla yaralandı. Önder çifti ile şüphelilerden yaralanan Remzi B. hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Önder, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Olay sonrası yakalanıp tutuklanan şüpheliler, R.B., A.C., E.B., A.D., H.Ş., R.A., İ.B., İ.A. ve olaydan sonra kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.Ş. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, 9 sanık hakkında, 'Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kadına karşı basit yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından iddianame hazırladı.

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        2,5 YILDAN MÜEBBETE VARAN ORANLARDA HAPİS TALEBİ

        Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Savcı, sanıklar hakkında 2,5 yıldan müebbet hapse kadar değişen oranlarda hapis cezası talep etti.

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        İddianamede, sanıklardan İ.B. ve H.Ş. arasında husumet bulunduğu ve bu yüzden gruplaşma olduğu belirtildi.

        Sanıklardan H.Ş., İ.Ş. ve İ.A.'nın Barbaros Mahallesi'nde sokakta beklerken, diğer gruptan İ.B., R.B. ve A.C.'nin geldiği, aralarında silahlı çatışma çıktığı ifade edilen iddianamede, çatışma sırasında sokaktan geçen Hasan Önder'in 3 kurşunla hayatını kaybettiği, eşi Beşire Önder'in de yaralandığı, sanıklardan H.Ş.'nin de sanık R.B.'yi yaraladığı kaydedildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

        #adana
        #düğün yolunda silahlı saldırı
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