Haberler Gündem Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan nereli ve kaç yaşında?

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan olarak son dakika açıklandı. 24 Ocak günü Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara ilçe adaylarını kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada gözler "AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Duhan Kalkan'ın biyografisi ve siyasi kariyeri... Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:56 facebook

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Yerel seçimler için geri sayım başlamış durumda. 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara'da AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayının Duhan Kalkan olarak duyuruldu. Peki, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...

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DUHAN KALKAN KİMDİR? 1983 doğumludur. Ankara Kaleciklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Babası emekli general, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Bilecik, Tarsus, Divriği, İstanbul, Çanakkale, Erzurum, Bingöl, İzmir, Konya, Diyarbakır ve Ankara’da yaşamıştır. 2007 yılında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Doktorasını 2015 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.