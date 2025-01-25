Dul maaşı ne kadar ve kimler alabilir? SGK'dan dul maaşı açıklaması

ERKEKLER DUL MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), dul maaşına ilişkin haberlerle ilgili, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 4/a (SSK) statüsünde olan kişilerde, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olan kişiler için ise vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

Aylık bağlanma oranının ise; çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşte yüzde 50, çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşte yüzde 75 olduğu belirtildi.

2025 DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI YÜZDE KAÇ?

SSK ve Bağ-kurlu emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranıyla beraber yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu. Dul ve yetim aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 15,75 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.