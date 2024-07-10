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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını | Son dakika haberleri

        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını

        İzmir'in Menderes ve Gaziemir ilçeleri ile Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangının çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:55
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        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken bugün de İzmir'in Menderes ve Gaziemir ilçeleri ile Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

        İlk yangın saat 13.30 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki ormanda başladı.

        BAŞKA NOKTADA DA YANGIN BAŞLADI

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        İkinci yangın ise Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda çıktı.

        5 UÇAK 9 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

        Yükselen dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

        ADANA'DA ORMAN YANGINI

        İzmir'deki yangınlara müdahale sürerken bir yangın haberi de Adana'nın Saimbeyli ilçesinden geldi.

        Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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