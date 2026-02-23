Canlı
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 22 Şubat 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi kim oldu? Rüya Gibi, Teşkilat, Sahtekarlar, Survivor…

        Reyting sonuçları 22 Şubat 2026: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 22 Şubat 2026 Pazar günü yayınlanan yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1'de Teşkilat ve NOW'da Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmaları yayınlanırken, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programı ekrana geldi. ATV'de ise Aynı Yağmurun Altında dizisinin tekrarı vardı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 22 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 08:22 Güncelleme:
        22 Şubat Pazar akşamı Show TV’de Rüya Gibi, TRT 1’de Teşkilat, NOW’da Sahtekarlar, Kanal D’de Beyaz'la Joker, TV8’de Survivor, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’de ise Aynı Yağmurun Altında dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. İzledikleri yapımların ABC, AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 22 Şubat 2026 reyting sonuçları sıralaması…

        22 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        22 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        22 ŞUBAT 2026 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI

        22 ŞUBAT 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        22 ŞUBAT 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
