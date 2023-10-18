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        Haberler Televizyon Dünün reyting sonuçları açıklandı! Yabani, Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam ve MasterChef reyting birincisi kim oldu?

        17 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı! Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam...

        Televizyon izleyicilerinin hakkında en çok arama yaptığı konulardan biri olan reyting sonuçları belli oldu. Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerin yanı sıra MasterChef'in yeni bölümüyle yayınlandığı günde total ve AB'de ilk 5 sırayı oluşturan yapımlar merak konusu olmuş durumda. İşte, 17 Ekim Salı reyting sonuçlarına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:10
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        17 Ekim Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Günün ilk yarısından önce izleyicilerle paylaşılan reyting sonuçlarına ilişkin ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, birbirinden çarpıcı ve dikkat çekici dizi, film ve yarışmaların mücadele ettiği dünün reyting sonuçları hakkında detaylar...

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        17 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        YABANİ - FOX

        ESRA EROL'DA - ATV

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

        ATV ANA HABER - ATV

        MASTERCHEF TÜRKIYE ALL STAR - TV8

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

        SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

        YABANİ (ÖZET) - FOX

        ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV

        3

        17 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        MASTERCHEF TÜRKIYE ALL STAR - TV8

        YABANİ - FOX

        AİLE - SHOW TV

        SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

        ATV ANA HABER - ATV

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

        ESRA EROL'DA - ATV

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV

        KANAL D ANA HABER - KANAL D

        4

        17 EKİM 20+ABC REYTİNG SONUÇLARI

        YABANİ - FOX

        MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR - TV8

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

        AİLE - SHOW TV

        SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

        ESRA EROL'DA - ATV

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

        YABANİ (ÖZET) - FOX

        ATV ANA HABER - ATV

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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