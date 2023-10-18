17 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı! Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam...
Televizyon izleyicilerinin hakkında en çok arama yaptığı konulardan biri olan reyting sonuçları belli oldu. Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerin yanı sıra MasterChef'in yeni bölümüyle yayınlandığı günde total ve AB'de ilk 5 sırayı oluşturan yapımlar merak konusu olmuş durumda. İşte, 17 Ekim Salı reyting sonuçlarına dair bilgiler...
17 Ekim Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Günün ilk yarısından önce izleyicilerle paylaşılan reyting sonuçlarına ilişkin ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, birbirinden çarpıcı ve dikkat çekici dizi, film ve yarışmaların mücadele ettiği dünün reyting sonuçları hakkında detaylar...
17 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
YABANİ - FOX
ESRA EROL'DA - ATV
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
ATV ANA HABER - ATV
MASTERCHEF TÜRKIYE ALL STAR - TV8
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
YABANİ (ÖZET) - FOX
ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV
17 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
MASTERCHEF TÜRKIYE ALL STAR - TV8
YABANİ - FOX
AİLE - SHOW TV
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
ATV ANA HABER - ATV
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
ESRA EROL'DA - ATV
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV
KANAL D ANA HABER - KANAL D
17 EKİM 20+ABC REYTİNG SONUÇLARI
YABANİ - FOX
MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR - TV8
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
AİLE - SHOW TV
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
ESRA EROL'DA - ATV
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
YABANİ (ÖZET) - FOX
ATV ANA HABER - ATV
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV