Avukatlar Günü her ne kadar Dünya Avukatlar Günü olarak geçse de esası itiberiyle Türkiye''de 1978 yılından beri kutlanan bir gündür. Avukatlar gününün tarihçesi ise 1928 yılına kadar uzanır. İzmir'de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı sonunda Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatla günü olarak ilan edildi.

İşte en güzel Avukatlar Günü mesajları ve sözleri...