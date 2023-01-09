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Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet dünya basınında da geniş yer buldu. Gazeteler ve haber siteleri, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi karşısında ezici bir skorla kazandığını yazarken, Jorge Jesus ve Icardi hakkında flaş ifadeler kullanıldı.

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  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi. Sarı-kırmızılıların Kadıköy'de elde ettiği galibiyet, dünya basınında da geniş yer buldu. İşte öne dış basında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları:
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    Tutto Mercato: Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti! İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig'e Serie A'dan giden oyuncular kaydetti.

     
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    West Observer: Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'den daha iyi bir futbol ortaya koyan Galatasaray maçı 3-0 kazandı ve liderliğini perçinledi.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    Mais Futebol: Sergio Oliveira'nın gol perdesini açtığı maçta lider Galatasaray, İstanbul derbisinde ikinci sıradaki Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını açtı.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    A Bola: İstanbul derbisinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sorumluluğu üzerine aldı. Sergio Oliveira, Jorge Jesus'u yıktı.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    L'Equipe: İstanbul derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve rakibiyle arasındaki farkı dörde yükseltti. PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Icardi, 90+11'de attığı klas golle skoru belirledi.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    O Jogo: Jorge Jesus'lu Fenerbahçe evinde Sergio Oliveira'lı Galatasaray'a karşı dağıldı.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    News Rebeat: Mauro Icardi'den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    Prima Sport: Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    Polskie Radio: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Aslanlar, İstanbul derbisinde hakimiyetlerini teyit ederek lider konumlarını güçlendirdi.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

    Sapo Desporto: Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek İstanbul derbisinin büyük galibi oldu.
  • Dünya basınında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları

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