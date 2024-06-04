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        Haberler Bilgi Gündem Dünya Çevre Günü mesajları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ile küçük adımlarla büyük değişimler!

        Dünya Çevre Günü mesajları ile küçük adımlarla büyük değişimler!

        Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre kirliliğinin dünya genelinde artmasıyla birlikte, çevreyi koruma sorumluluğumuz da giderek önem kazanıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, sevdiklerinize anlamlı mesajlar göndererek onları doğayı koruma konusunda bilinçlendirebilirsiniz. Dünya Çevre Günü'nüz kutlu olsun, doğayı koruma bilinciyle hareket edelim. Sevdiklerinizi de bu önemli günde çevreyi korumaya davet edin. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişimler yaratır...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 21:56 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:06
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        5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde doğayı koruma bilincini artırmak amacıyla anlamlı mesajlar paylaşılmaya başlandı. Bu özel gün çevre dostu yaşamın önemine dikkat çekerken aynı zamanda insanların geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmelerini amaçlıyor. Dünya Çevre Günü sayesinde doğa ve insan sağlığı için temiz bir çevrenin gerekliliğini bir kez daha hatırlıyoruz. İşte 2024 Dünya Çevre Günü mesajları...

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        Dünya Çevre Günü 1972 yılında itibaren tüm dünyada kutlanıyor. 1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.

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        DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI - 5 HAZİRAN 2024

        Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için dünyamızı koruyalım!

        Sağlıklı bir hayat için yeşile ihtiyacımız var!

        Doğayı sev, yeşili koru!

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        "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"

        "Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir."

        (Aziz Nesin)

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        "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir."

        (Richard St. Barbe Baker)

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        "Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız. Çünkü eğer doğru şeyi yapmazsak, yanlış şeyi yapacağız ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız."

        (Fritz Schumacher)

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