Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab: MESS ile iş birliği örnek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab: MESS ile iş birliği örnek oldu

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) Kurucusu Klaus Schwab, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)'i, WEF'in Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katılması nedeniyle kutladı. Schwab, yayınladığı video mesajında, "MESS iş birliği bizim felsefemizin en mükemmel örneklerinden biri oldu. Siz, benim de rüyamı gerçekleştirdiniz" dedi

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab: MESS ile iş birliği örnek oldu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kurucusu Klaus Schwab, 4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katılımından dolayı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nı (MESS) kutlayarak, "Türkiye'de pek çok dosta sahip biri olarak, aynı zamanda benim de rüyam olan bu merkezi gerçeğe dönüştürmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Schwab, merkezin, Dünya Ekonomik Forumu'nun kamu-özel sektör iş birliğini destekleme felsefesini mükemmel şekilde gözler önüne serdiğini vurguladı.

Kutlama mesajına, hem şahsen, hem de Dünya Ekonomik Forumu olarak Türkiye ile uzun süreli bir ilişkiye sahip olduklarını vurgulayarak başlayan Schwab, "Bu merkezde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakından çalışacağız" dedi. Schwab, şöyle devam etti:

"Dördüncü Sanayi Devrimi’nin tüm teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılabilmesi için, hükümet, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yeni teknolojilerin insanlığın yararına kullanılması çok önemli. Bizler de bunu sağlayacak politikalar üzerinde çalışmalıyız. Bunun çok asil bir görev olduğuna inanıyor ve Türkiye’nin de bu bü-yük girişim ve taahhüde katılmasından mutluluk duyuyorum. Başta merkeze destek verenler olmak üzere, Türkiye'deki ortak ve üyelerimize, özellikle dünyanın durumunu iyileştirme misyonuna vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede merkezi ziyaret etmek istiyor, hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum."

MESS ÜYELERİ SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇECEK

Metal sektörünün 250 lider şirketini temsil eden MESS, Dünya Ekonomik Forumu ile 2019 yılında başlayan iş birliğini, 2020 itibariyle bir üst seviyeye taşıdı. İki yıl önce Dünya Ekonomik Forumu platform üyeliğine kabul edilen MESS, bu kabulü alan dünyanın ilk işveren sendikası oldu. MESS, bu üyelikten bir yıl sonra, 2020 ocak ayında Davos’ta imzalanan anlaşma ile de Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan bu iş birliği ile MESS, Türkiye’yi ve üyelerini sadece 13 ülkenin dahil olduğu bu ağda temsil etme hakkına sahip oldu.

MESS, Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katılarak üyeleri başta olmak üzere kamu yöneticileri ve Türkiye sanayisi için de büyük değer yaratacak. Bu sayede Türkiye, dijital dönüşüm ve Dördüncü Sanayi Devrimi’nde bölgesel güç hali-ne gelecek. MESS üyeleri bu iş birliği ile Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel ağı sayesin-de Forum üyeleri ile iş ortaklığı kurup sınırların ötesine geçebilecek. Dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip etme, küresel şirketlerle iş birliği yapma olanağı bulacaklar. Dünya Ekonomik Forumu’nun çevrimiçi bilgi ağına erişim imkanı ile dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip edebilecekler. Dünyanın önde gelen akademisyen, girişimci, teknoloji şirketleri ile doğrudan bağlantı kurabilecekler. Tartışma gruplarına katılarak platform üyesi global şirketlerle bilgi ve deneyim paylaşabilecekler.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR GÜÇ BİRLİĞİ

İş birliğinin sunduğu imkanlar MESS üyeleri ile sınırlı değil. Kamu yöneticileri, ve özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üst yönetimi, Türkiye imalat sanayiinde dijital dönüşümün yönetişimi için Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel deneyimlerinden yararlanabilecekler. Kamu kesimi, dünyadaki örnek uygulamaları analiz ederek ülkemiz için daha iyisini inşa etme imkanı bulacak ve politika tasarımlarını daha geniş çerçevede değerlendirebilecek. Ayrıca, merkezde projelendirilen Türkiye’deki başarılı uygulamalar, ağ üzerinden tüm dünyaya tanıtılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası'ndan 'sıkı duruş' sözü!
İŞ-YAŞAMMerkez Bankası faiz kararını açıkladı!
SON DAKİKA: Aşı pasaportu dönemi başladı! - Haberler
İŞ-YAŞAM'Aşı pasaportu' Emirates ile başladı
OECD İstanbul merkezi 22 Ocak'ta açılıyor
İŞ-YAŞAMOECD İstanbul Merkezi yarın açılıyor
Demir ve demir dışı metaller sektörü 2021’de 10 milyar dolar ihracat hedefliyor
İŞ-YAŞAMHedef 10 milyar dolar ihracat
Son dakika! Marketlere denetim - Haberler
İŞ-YAŞAMMarketlere denetim
Mustafa Koç, vefatının 5. yılında anıldı - Haberler
İŞ-YAŞAMMustafa Koç, vefatının 5. yılında anıldı
Tarım Kredi'den üreticilere 'faizsiz yem kredisi'
İŞ-YAŞAMTarım Kredi'den faizsiz yem kredisi
Beyaz eşya satışları 2020'de yüzde 16 arttı - haberler
İŞ-YAŞAMBeyaz eşyaya 'pandemi' dopingi
MÜSİAD'dan faiz açıklaması
İŞ-YAŞAMMÜSİAD'dan faiz açıklaması
Kasım 2020'de AVM metrekare verimlilik endeksi yüzde 10,3 geriledi
İŞ-YAŞAMCirolar düştü