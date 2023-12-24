Haberler Dünya Dünya haritasında gözden kaçanlar: Dünyanın en küçük 5 ülkesi

Dünya haritasında gözden kaçanlar: Dünyanın en küçük 5 ülkesi Dünya haritasında nadiren fark edilen 5 küçük ülke vardır. Bu minik devler coğrafi olarak küçük olabilirler ancak tarihleri, kültürleri ve yaşamlarıyla oldukça büyük bir etki bırakıyorlar. İşte, dünyanın en küçük 5 ülkesi hakkında ilgi çekici bilgiler... Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:02 facebook

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GPS teknolojisi yokken ve Google Earth ortaya çıkmadan önce, insanlar yollarını bulmak için haritaları kullanıyordu. Şu anda bile bir şehirden bahsederken bu kağıt haritalar oldukça faydalı olabilir ancak dünya haritasını incelediğinizde dünyanın en küçük ülkeleri gibi bilgileri kolayca bulmak zordur. İşte, sizin için dünyanın en küçük 5 ülkesine dair detaylar…

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VATİKAN Dünyanın en küçük tam bağımsız ulus devleti olan Vatikan, 1929 tarihinde Lateran Antlaşması ile bağımsızlığını kazanan bir ülkedir. Vatikan, Roma Katolik kilisesi yani Hristiyan dünyasının en kutsal yerlerinden birine sahiptir. Ayrıca, Roma'da Tiber Nehri'nin batı yakasında yer alır ve Britannica ansiklopedisinin 2019’daki verilerine göre burada 453 kişi yaşar.