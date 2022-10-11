Bu yıl Dünya Kız Çocukları Günü’nün 10.yıl dönümü kutlanıyor. Uluslararası Kız Çocukları Günü ilk olarak 11 Ekim 2012’de Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmıştı. Bu özel gün kız çocuklarının karşılaştığı zorlukları, hak ve özgürlüklerinin dile getirilmesi olarak dikkat çekiyor.