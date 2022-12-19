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Dünya Kupası gerçek altın mı, iade ediliyor mu?

Her 4 senede bir düzenlenen Dünya Kupası 18 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen final mücadelesi ile yeniden gündeme geldi. Final maçı ile adından söz ettiren Arjantin Dünya Kupasının sahibi olurken Dünya Kupası hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Dünya Kupası altın mı, taklit mi? FIFA Dünya Kupası geri veriliyor mu, iade ediliyor mu? Dünya Kupası gerçek altın mı, neyden yapılıyor?

    2022 Katar Dünya Kupası mücadelesinde şampiyon Arjantin oldu. Kupa töreni sonrasında "Dünya Kupası geri iade ediliyor mu, altın mı?" sorularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 1930'lu yıllardan bu yana yapılan Dünya Kupası hakkında ilginç bilgileri haberimizde paylaştık. İşte Dünya Kupası hakkında merak edilenler...
  • Dünya Kupası altın mı, taklit mi? FIFA Dünya Kupası geri veriliyor mu, iade ediliyor mu? Dünya Kupası gerçek altın mı, neyden yapılıyor?

    DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTIN MI? 

    Dünya Kupası, 6 kilo 175 gram ağırlığında, 36,8 santimetre boyunda ve 18 ayar altındır. Tabanında iki tabaka malakit taşı bulunuyor. Kupanın zemininde şampiyon ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu 17 küçük plaka yer alıyor. 1974'ten itibaren şampiyon ülkelerin isimleri işleniyor.
  • Dünya Kupası altın mı, taklit mi? FIFA Dünya Kupası geri veriliyor mu, iade ediliyor mu? Dünya Kupası gerçek altın mı, neyden yapılıyor?

    FIFA DÜNYA KUPASI GERİ VERİLİYOR MU? 

    Kupa, şampiyonayı kazanan ülkeye tamamen verilmiyor. Dünya Kupası, şampiyonayı kazanan ülkede sadece bir dahaki Dünya Kupası Finalleri'ne kadar 4 yıl kalıyor, ardından o ülkeye altın kaplama bir kopya veriliyor.
  • Dünya Kupası altın mı, taklit mi? FIFA Dünya Kupası geri veriliyor mu, iade ediliyor mu? Dünya Kupası gerçek altın mı, neyden yapılıyor?

    Dünya Kupası, ilk olarak kurucusu Jules Rimet'in adını taşıyordu. 1974'e yenisi yapıldı. İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga tarafından tasarlandığı biliniyor.
  • Dünya Kupası altın mı, taklit mi? FIFA Dünya Kupası geri veriliyor mu, iade ediliyor mu? Dünya Kupası gerçek altın mı, neyden yapılıyor?

    Gazzaniga'nın tasarladığı, bugün halen kullanılmakta olan FIFA Dünya Kupası, tabandan spiraller çizerek yükselen iki insan figürü, en üstte dünyayı taşıyacak şekilde uzanıyor.
  • Dünya Kupası altın mı, taklit mi? FIFA Dünya Kupası geri veriliyor mu, iade ediliyor mu? Dünya Kupası gerçek altın mı, neyden yapılıyor?

    DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU OLAN TAKIMLAR SIRALAMASI

    1. Brezilya – 5 Şampiyonluk

    2. İtalya – 4 Şampiyonluk

    3. Almanya – 4 Şampiyonluk

    4. Arjantin – 2 Şampiyonluk

    5. Fransa – 2 Şampiyonluk

    6. Uruguay – 2 Şampiyonluk

    7. İngiltere – 1 Şampiyonluk

    8. İspanya – 1 Şampiyonluk

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