Dünya Kupası gerçek altın mı, iade ediliyor mu?

2022 Katar Dünya Kupası mücadelesinde şampiyon Arjantin oldu. Kupa töreni sonrasında "Dünya Kupası geri iade ediliyor mu, altın mı?" sorularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 1930'lu yıllardan bu yana yapılan Dünya Kupası hakkında ilginç bilgileri haberimizde paylaştık. İşte Dünya Kupası hakkında merak edilenler...