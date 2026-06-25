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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası DÜNYA KUPASI MAÇLARI | Ekvador-Almanya Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Ekvador-Almanya Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmada Ekvador, Almanya ile kritik bir maça çıkacak. İki maç sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen Ekvador, turnuvada yoluna devam edebilmek için Almanya karşısında sürpriz bir galibiyet hedefliyor. Almanya ise sahadan üç puanla ayrılarak grubun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı ve liderliği garantilemeyi amaçlıyor. Peki ,Ekvador-Almanya Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’ndaki üçüncü ve son karşılaşmada Ekvador, Almanya ile kritik bir maça çıkacak. İki maç sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen Ekvador, turnuvada yoluna devam edebilmek için Almanya karşısında sürpriz bir galibiyet hedefliyor. Almanya ise sahadan üç puanla ayrılarak grubun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı ve liderliği garantilemeyi amaçlıyor. Peki ,Ekvador-Almanya Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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        EKVADOR - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Ekvador–Almanya karşılaşması 25 Haziran saat 23.00’te (TSİ) başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi kesintisiz şekilde televizyondan takip edebilecek.

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        MUHTEMEL 11’LER

        Ekvador: Galíndez, Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Franco, Vite, Caicedo, Yeboah, Plata, Valencia.

        Almanya: Neuer, Kimmich, Anton, Rüdiger, Brown, Goretzka, Stiller, Musiala, Wirtz, Leweling, Deniz Undav.

        İki takım da sahaya güçlü kadrolarla çıkarken, özellikle Almanya’nın hücum hattı ve Ekvador’un orta saha direnci maçın kaderini belirleyecek unsurlar arasında gösteriliyor.

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