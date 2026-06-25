2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’ndaki üçüncü ve son karşılaşmada Ekvador, Almanya ile kritik bir maça çıkacak. İki maç sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen Ekvador, turnuvada yoluna devam edebilmek için Almanya karşısında sürpriz bir galibiyet hedefliyor. Almanya ise sahadan üç puanla ayrılarak grubun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı ve liderliği garantilemeyi amaçlıyor. Peki ,Ekvador-Almanya Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?