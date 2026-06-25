Ekvador-Almanya Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmada Ekvador, Almanya ile kritik bir maça çıkacak. İki maç sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen Ekvador, turnuvada yoluna devam edebilmek için Almanya karşısında sürpriz bir galibiyet hedefliyor. Almanya ise sahadan üç puanla ayrılarak grubun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı ve liderliği garantilemeyi amaçlıyor. Peki ,Ekvador-Almanya Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’ndaki üçüncü ve son karşılaşmada Ekvador, Almanya ile kritik bir maça çıkacak. İki maç sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen Ekvador, turnuvada yoluna devam edebilmek için Almanya karşısında sürpriz bir galibiyet hedefliyor. Almanya ise sahadan üç puanla ayrılarak grubun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı ve liderliği garantilemeyi amaçlıyor. Peki ,Ekvador-Almanya Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EKVADOR - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ekvador–Almanya karşılaşması 25 Haziran saat 23.00’te (TSİ) başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi kesintisiz şekilde televizyondan takip edebilecek.
MUHTEMEL 11’LER
Ekvador: Galíndez, Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Franco, Vite, Caicedo, Yeboah, Plata, Valencia.
Almanya: Neuer, Kimmich, Anton, Rüdiger, Brown, Goretzka, Stiller, Musiala, Wirtz, Leweling, Deniz Undav.
İki takım da sahaya güçlü kadrolarla çıkarken, özellikle Almanya’nın hücum hattı ve Ekvador’un orta saha direnci maçın kaderini belirleyecek unsurlar arasında gösteriliyor.