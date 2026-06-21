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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda heyecan 3 maçla devam edecek!

        Dünya Kupası'nda heyecan 3 maçla devam edecek!

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nda heyecan 3 maçla devam edecek!

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

        H Grubu

        01.00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)

        G Grubu

        04.00 Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Vancouver Stadı)

        J Grubu

        20.00 Arjantin - Avusturya (Dallas Stadı)

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