Dünya Kupası'nda heyecan 3 maçla devam edecek!
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.
Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:08 Güncelleme:
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
H Grubu
01.00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
G Grubu
04.00 Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Vancouver Stadı)
J Grubu
20.00 Arjantin - Avusturya (Dallas Stadı)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ