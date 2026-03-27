Dünya Kupası ne zaman? FIFA 2026 Dünya Kupası hangi tarihte, nerede olacak?
Play off turu maçlarının oynanmasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman? sorusu gündeme geldi. Grup aşamasının ardından tek maç eleme usulü maçların oynanacağı ülkeler ve turnuvanın tarihleri için araştırmalar hızlandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın programı ve detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off yarı final heyecanı başladı. Avrupa elemelerinde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi üzerinden gelen 4 ekip, finallere katılabilmek için eleme turunda karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Romanya'yı eleyen A Milli Futbol Takımı ise finalde Kosova ile eşleşti. Bu kapsamda 2026 Dünya Kupası'nın başlama tarihi merak edilen konular arasında yer aldı. İşte konuya dair merak edilen detaylar
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe günü başlayacak.
DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihindeki 23. turnuva olarak Kuzey Amerika kıtasında gerçekleştirilecek.
Bu büyük futbol şölenine ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak.
Turnuva, 11 Haziran 2026’da başlayacak ve 19 Temmuz 2026’daki final karşılaşmasıyla sona erecek
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)