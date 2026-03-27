        Haberler Bilgi Spor Dünya Kupası ne zaman? FIFA 2026 Dünya Kupası hangi tarihte, nerede olacak?

        Dünya Kupası ne zaman? FIFA 2026 Dünya Kupası hangi tarihte, nerede olacak?

        Play off turu maçlarının oynanmasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman? sorusu gündeme geldi. Grup aşamasının ardından tek maç eleme usulü maçların oynanacağı ülkeler ve turnuvanın tarihleri için araştırmalar hızlandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın programı ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 16:02 Güncelleme:
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off yarı final heyecanı başladı. Avrupa elemelerinde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi üzerinden gelen 4 ekip, finallere katılabilmek için eleme turunda karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Romanya'yı eleyen A Milli Futbol Takımı ise finalde Kosova ile eşleşti. Bu kapsamda 2026 Dünya Kupası'nın başlama tarihi merak edilen konular arasında yer aldı. İşte konuya dair merak edilen detaylar

        2

        2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

        2026 Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe günü başlayacak.

        3

        DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

        2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihindeki 23. turnuva olarak Kuzey Amerika kıtasında gerçekleştirilecek.

        Bu büyük futbol şölenine ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak.

        Turnuva, 11 Haziran 2026’da başlayacak ve 19 Temmuz 2026’daki final karşılaşmasıyla sona erecek

        4

        2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

        Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD'li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp'a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu: 3+1, 2+2 ya da 7+1 modelini hayata geçirmeliyiz
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
