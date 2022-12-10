Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda final için geri sayım başladı. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri de netleşmeye başladı. Kıran kıran mücadelelere sahne olan ve heyecanının hiç dinmediği Dünya Kupası maçlarında, kupaya hangi takımın uzanacağı merak konusu oldu. Peki, "Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte detaylar...