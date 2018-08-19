Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Almanya'da düzenlenen 9. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 325,76 kilometre uzunluğundaki 9. mücadelesini, 3 saat 3 dakika 36 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 3'üncü, kariyerinin 5. ralli zaferine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis'ten Belçikalı Thierry Neuville, Tanak'ın 39 saniye gerisinde 2'nci, Toyota Gazoo takımından Fin pilot Esapekka Lappi ise liderin 1 dakika arkasında 3'üncü oldu.

Bu sonuçla puanını 172 yapan Neuville, genel klasman liderliğini sürdürdü. Yarışı liderin 1 dakika 34 saniye gerisinde 4. sırada bitiren M-Sport Ford takımından Fransız Sebastien Ogier ise 149 puanla genel klasmanda rakibini takip etti.

WRC'nin 10. ayağı, 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye'de yapılacak.

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