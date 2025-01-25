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        Haberler Bilgi Ekonomi Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi, neden ertelendi, iptal mi edildi, halka arzı ne zaman olacak, tarih verildi mi?

        Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi! İşte şirketten yapılan açıklama

        Dünya Varlık Yönetim, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bir açıklama ile şirketin halka arzının ertelendiğini duyurdu. Olumsuz piyasa koşulları ve halka arzda istenilen faydanın elde edilemeyeceği düşüncesi ile şirketin bu kararı aldığı açıklandı. İşte, Dünya Varlık Yönetim'in KAP açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:15
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        Dünya Varlık Yönetim halka arz olmaya hazırlanırken şirketin KAP'a yaptığı bir açıklama sonrasında halka arzın ertelenmesine karar verildiği bildirildi. Şirket olumsuz piyasa koşulları nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. İşte, Dünya Varlık Yönetim'den yapılan açıklama...

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        DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZI ERTELENDİ!

        Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Şirketimiz paylarının planlanan halka arzına ilişkin 22 – 24 Ocak 2025 olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecimiz yeniden gözden geçirilmiştir. Yaptığımız değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkinlenmemesi amacıyla halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermilmiştir." dendi.

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        DÜNYA VARLIK YÖNETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse başı için belirlenen fiyat 38,44 TL oldu.

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        DÜNYA VARLIK YÖNETİM LOT DAĞITIMI

        Firma toplamda 65 milyon 200 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtım tablosu şöyle;

        300 Bin katılım ~ 152 Lot (5842 TL).

        700 Bin katılım ~ 65 Lot (2498 TL).

        1.1 Milyon katılım ~ 41 Lot (1576 TL).

        1.5 Milyon katılım ~ 30 Lot (1153 TL).

        1.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (922 TL).

        2.3 Milyon katılım ~ 20 Lot (768 TL).

        2.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (653 TL).

        3.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (576 TL).

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        DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 75'tahsisli gecikmiş alacak,

        Yüzde 25'i ise finansal borçların ödenmesi.

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