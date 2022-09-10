‘Dünya Yerinden Oynar’ prömiyer yaptı

Kültür, sanat ve eğlencenin merkezi DasDas yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Provaların başladığı günden bu yana kadrosu ve hikayesiyle meraklandıran ‘Dünya Yerinden Oynar’oyunu dün gece ilk kez tiyatroseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören prömiyerin ardından oyuncular ve ekiple beraber oyunun yazarı Şebnem İşigüzelve yönetmeni Mert Fırat sahneye davet edildi. Aylar süren yoğun çalışmanın ardından tüm ekip DasDas’ta prömiyeri kutladılar.

Göz dolduran oyuncu kadrosunda Alara Canay, Emine Doruk / Gökşen Ateş, Melisa Akman, Özge Borak, Özge Fışkın, Rana Büyükyılmaz ve Su Sonia gibi başarılı isimlerin yer aldığı oyun; yedi kadının özgürlükleri için yan yana duruşunu ve hayatları pahasına mücadele edişlerini İstanbul semalarında dolaşan tanıdık ezgilerle seyirciye aktarıyor.

‘Dünya Yerinden Oynar’ 10 Eylül akşamı 20.30’da, 11 Eylül günü 17.00’de, 20 ve 21 Eylül akşamları ise20.30’da DasDas Sahne’de seyircisiyle buluşacak.