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        AB, Husiler'in saldırısını kınadı

        Avrupa Birliği (AB), Husilerin Yemen'deki ve aralarında Mekke'yi hedef alan saldırının da bulunduğu Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        AB, Husiler'in saldırısını kınadı

        AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'deki ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının "güçlü şekilde kınandığı" bildirildi.

        Açıklamada, Mekke'yi hedef alan son saldırıya da dikkat çekilerek AB'nin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu belirtildi.

        Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, Husi saldırılarının Yemen'deki çatışmaya askeri olmayan çözüm bulunması ihtimaline ve bölgesel güvenliğe zarar verdiği kaydedildi.

        Açıklamada, Husilere tüm askeri faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıldı.

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        AB'nin Yemen halkı ve hükümetine desteğini sürdürmekte kararlı olduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler, bölgesel ortaklar ve uluslararası toplumla gerilimin azaltılması ile kapsamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir barış için çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

        HUSİLER İDDİALARI YALANLADI

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de saat 18.50 sularında, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, aracın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

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        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

        Seri, Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarında yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını, kutsal mekanları hedef dışı tutan bir strateji izlediklerini vurgulamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #AB
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        #suudi arabistan
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