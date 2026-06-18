ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçiler, İran ile imzalanan mutabakat zaptına tepkili

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyeleri, İran ile imzalanan mutabakat zaptına çeşitli nedenlerle tepkilerini dile getiriyor.

İran ile mutabakat zaptının 14 maddelik metninin basına yansımasının ardından ABD Kongresinden tepkiler arka arkaya gelmeye başladı.

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Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(Eski ABD Başkanı Ronald) Reagan mezarında ters döndü. "İran'ın nükleer emellerinin önüne geçilmedi ve Hürmüz Boğazı'yla tehdit etmenin işe yaradığını öğrendiler, şüphesiz bunu gelecekte de kullanacaklar. Şimdi İran'ın bu anlaşma kapsamında yepyeni bir altyapısı olacak." görüşünü paylaştı.

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ABD'nin İran'a saldırıları öncesi Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna, İran'ın yaptırımların altında ezildiğine dikkati çeken Cassidy, "Şimdi 13 Amerikan askeri öldü, aileler benzine milyarlarca dolar ödedi, yaptırımlar kalktı ve bombalama durdu." ifadesini kullandı.

Ted Cruz'dan anlaşma için "sakıncalı" yorumu

Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz da Daily Wire'a yaptığı açıklamada anlaşmayla ilgili daha çok detay öğrenmeyi umduklarını, şu anki haliyle mutabakat zaptının "sakıncalı" olduğunu belirtti.

Cruz, "Tarih, bizi öldürmek isteyen teokratik manyaklara milyarlarca dolar vermenin kötü bir fikir olduğunu öğretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratlar, daha çok detay talep ediyor

Hem Temsilciler Meclisindeki hem de Senatodaki Demokratlar, mutabakat zaptıyla ilgili Trump yönetiminden daha çok bilgi talep ediyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Demokratların lideri Jeanne Shaheen, başkent Washington'daki Atlantic Council'de düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, basına yansıyan metni "tam bir kapitülasyon" olarak nitelendirdi.

Shaheen, "Şeytan ayrıntıda gizlidir." yorumunda bulundu.

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Demokratlardan Rubio'ya mektup

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat Komitelerinin Demokrat liderleri Gregory Meeks, Adam Smith ve Jim Himes, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup gönderdi.

Mektupta, "15 haftadan uzun süredir Trump yönetimi, Kongreyi ve Amerikan halkını seçilmiş bir savaş konusunda karanlıkta bırakıyor ki bu da stratejik başarısızlığın bir kanıtıdır." görüşü paylaşıldı.

ABD'nin İran'a saldırıları sonucunda Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin aksadığına işaret edilen mektupta, "Yönetimin diplomasiye dönüp bu seçilmiş savaşı sona erdirmesini memnuniyetle karşılarken yönetim mutabakat zaptının, yan anlaşmaların ve 60 günlük ateşkes sürecinde yönetimin planı ve stratejisinin detayları hakkında Kongreye bilgi vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Pramile Jayapal da X platformundaki hesabından yayımladığı video mesajda, "Hürmüz Boğazı, 30 gün içinde açılacak ama bilin bakalım ne oldu? Savaş başlamadan önce zaten açıktı. Başladığımızdan daha kötü bir pozisyona doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nde, "Bu anlaşmayı Kongre'ye onaylaması için gönderebilirim ama gerizekalı Demokratlar onaylamaz" demişti.