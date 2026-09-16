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        Almanya Başbakanı Merz, New York ziyaretini iptal etti

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere yapmayı planladığı New York ziyaretini iptal etti. Merz'in yerine Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Genel Kurul'da Almanya'yı temsil etmesi bekleniyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 00:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        New York ziyaretini iptal etti

        Başbakanlık tarafından karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere göre Merz'in Berlin'de bulunmasının gerekli olması nedeniyle New York ziyaretinin iptal edildiği belirtildi. İptal kararının, Almanya'da Merz'in siyasi geleceği ve hükümetin izleyeceği yön konusunda tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

        Almanya'da pazar günü Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılacak seçimlerin ardından, iktidardaki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) içinde Merz'in liderliğine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.Özellikle seçim sonuçlarının Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi açısından olumsuz olması durumunda, parti içinde Merz'in liderliği ve hükümetin politikalarına ilişkin tartışmaların yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor.

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        Merz'in New York ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması ve Berlin'deki American Academy tarafından verilen "Henry Kissinger Ödülü"nü alması planlanıyordu. Ancak ödül töreninin daha önce programdan çıkarıldığı açıklanmıştı.

        Ziyaretin tamamen iptal edilmesiyle Merz'in BM Genel Kurulu'nda yapması planlanan konuşma da gerçekleşmeyecek. Merz'in yerine Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un BM Genel Kurulu'nda Almanya adına konuşma yapması bekleniyor. Wadephul, Merz'in geçen yılki BM Genel Kurulu toplantısında da Almanya'yı temsil etmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Almanya Başbakanı Friedrich Merz
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        #almanya
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