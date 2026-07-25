Bakan Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır