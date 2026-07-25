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        Haberler Dünya Bakan Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

        Bakan Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud ile telefon görüşmesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 21:44 Güncelleme:
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        Bakan Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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