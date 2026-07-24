Demokratların 'mavi dalga' umudu zayıflıyor: Cumhuriyetçiler Washington'da yarışı yeniden kızıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine yaklaşırken siyasi dengeler, birkaç ay öncesine göre bambaşka bir tablo ortaya koymaya başladı. Uzun süre boyunca hem Amerikan medyasında hem de uluslararası analiz kuruluşlarında, Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi’ni rahat bir çoğunlukla geri alacağı yönünde güçlü beklentiler dile getiriliyordu.

Özellikle 2024 başkanlık seçimlerinin ardından Donald Trump yönetimine yönelik memnuniyetsizlik, enflasyon baskısı, dış politika tartışmaları ve Beyaz Saray ile Kongre arasındaki gerilimler nedeniyle Demokratların ciddi bir “ara seçim avantajı” yakaladığı değerlendiriliyordu. Ancak Washington Post ile Ipsos’un son kamuoyu araştırması, seçim yarışının sanıldığından çok daha çekişmeli hale geldiğini ortaya koydu.

Demokratlar hâlâ önde görünse de Cumhuriyetçiler son aylarda kaybettikleri zemini önemli ölçüde geri kazanmış durumda.

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Siyasi analistler, Amerikan seçim sisteminde birkaç puanlık değişimin onlarca seçim bölgesinin el değiştirmesine yol açabileceğini hatırlatarak, bugün görülen üç puanlık farkın bile seçim gecesi Kongre çoğunluğunu belirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Çünkü ABD’de Temsilciler Meclisi seçimleri ulusal oy oranından ziyade, her biri ayrı ayrı yarışılan seçim çevrelerinde kazanılıyor. Bu nedenle ulusal anketlerde küçük görünen değişimler, Kongre aritmetiğinde çok daha büyük sonuçlar doğurabiliyor. Washington’daki stratejistler de artık seçim kampanyalarını ulusal söylemlerden çok, kritik seçim bölgelerinde yaşayan kararsız seçmenlerin beklentileri üzerine kurmaya başladı.

Demokratlar Önde Ama Beklentilerin Çok Gerisinde

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Washington Post-Ipsos araştırmasına göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 48’i Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Parti’nin kontrolünde olmasını isterken, Cumhuriyetçilere destek verenlerin oranı yüzde 45 olarak ölçüldü. İlk bakışta Demokratların avantajını koruduğu düşünülebilir.

Ancak aynı araştırmanın birkaç ay önceki sonuçlarıyla karşılaştırıldığında tablo farklı bir hikâye anlatıyor. Mayıs ayında Demokratlar yüzde 49 desteğe sahipken Cumhuriyetçiler yüzde 44 seviyesindeydi. Aradaki fark yalnızca birkaç ay içerisinde beş puandan üç puana geriledi.

Bu değişim, Amerikan siyasetini yakından takip eden çevrelerde yalnızca istatistiksel bir oynama olarak görülmüyor. Aksine, seçmen psikolojisinde yaşanan yön değişiminin ilk işareti olarak değerlendiriliyor. Özellikle bağımsız seçmenlerin son haftalarda yeniden Cumhuriyetçi adaylara yönelmeye başlaması, Demokrat Parti açısından en önemli uyarı sinyallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çünkü ABD seçimlerini belirleyen en kritik grup, herhangi bir partiye organik bağlılığı bulunmayan ve son kararını seçim kampanyasının son haftalarında veren bağımsız seçmen kitlesi oluyor.

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2018’in “Mavi Dalgası” Bu Kez Ufukta Görünmüyor

Bugünkü tabloyu anlamlandırabilmek için Amerikan siyasetinin son büyük kırılma noktalarından biri olan 2018 ara seçimlerine dönmek gerekiyor. Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminin ortasında gerçekleştirilen o seçimlerde Demokrat Parti, yalnızca Cumhuriyetçilere karşı üstünlük kurmakla kalmamış, aynı zamanda modern Amerikan siyasetinin en güçlü seçim dalgalarından biri olarak gösterilen “Blue Wave” yani “Mavi Dalga” hareketini başlatmıştı. O dönemde kamuoyu araştırmalarında Demokratlar yaklaşık 10 puanlık fark yakalamış, seçim gecesinde de Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü rahat bir çoğunlukla ele geçirmişti.

Bugün ise aynı atmosferin oluşmadığı görülüyor. Son anketler, Demokratların avantajını korumasına rağmen seçmen nezdindeki heyecanın 2018 seviyesine ulaşamadığını gösteriyor. Amerikan düşünce kuruluşları, bu durumun temel nedenlerinden birinin seçmenin artık yalnızca Trump karşıtlığı üzerinden oy verme eğiliminde olmaması olduğunu belirtiyor. Aradan geçen yıllarda ekonomi, göç, enerji güvenliği, Çin ile rekabet, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran merkezli krizler, Amerikan iç siyasetinin öncelik sıralamasını önemli ölçüde değiştirdi.

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Washington’da En Çok Konuşulan Soru: Demokratlar Neden Beklenen Çıkışı Yapamıyor?

Başkent Washington’da hem Demokrat Parti içinde hem de siyasi analiz çevrelerinde bugün en çok tartışılan konu, neden aylar önce beklenen büyük Demokrat yükselişinin gerçekleşmediği. Tarihsel olarak Beyaz Saray’ı kontrol eden partinin ara seçimlerde sandalye kaybetmesi neredeyse Amerikan siyasetinin değişmez kurallarından biri olarak kabul ediliyor. 1938 yılından bu yana yalnızca iki seçim döneminde bu gelenek bozuldu. Dolayısıyla teorik olarak Demokratların çok daha güçlü bir avantaja sahip olması bekleniyordu.

Ancak bu kez şartlar farklı. Demokrat Parti, 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump karşısında aldığı yenilginin ardından henüz yeni bir siyasi kimlik oluşturabilmiş değil. Parti içinde merkez çizgide siyaset yapan isimlerle ilerici kanat arasında yaşanan görüş ayrılıkları, ortak bir seçim stratejisi geliştirilmesini zorlaştırıyor. Özellikle ekonomi, göç, İsrail politikası, İran’a yaklaşım, sağlık reformu ve federal harcamalar konusunda ortaya çıkan farklı yaklaşımlar, seçmene net bir mesaj verilmesini güçleştiriyor. Siyasi gözlemcilere göre seçmen, güçlü ve ortak bir vizyon görmek isterken Demokrat Parti hâlâ kendi iç tartışmalarını tamamlayabilmiş değil.

Neera Tanden’in Uyarısı Washington’da Gündem Oldu

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Bu tabloyu en net özetleyen isimlerden biri ise Amerikan İlerleme Merkezi Başkanı Neera Tanden oldu. Demokrat Parti’ye yakınlığıyla bilinen Tanden, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kasım ayında Demokratların ezici bir seçim zaferi kazanacağını düşünenlerin beklentilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama, yalnızca sıradan bir siyasi yorum olarak görülmedi. Çünkü Tanden, uzun yıllardır Demokrat Parti’nin politika üretiminde etkili isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Washington kulislerinde bu açıklama, parti yönetiminin de artık kamuoyu önünde beklentileri aşağı çekmeye başladığı şeklinde yorumlandı. Birçok stratejist, beklentilerin kontrollü biçimde düşürülmesinin olası bir sınırlı seçim başarısının kamuoyunda “başarısızlık” olarak algılanmasını önlemeye yönelik psikolojik bir hazırlık olduğu görüşünde birleşiyor. Bu nedenle Demokrat Parti cephesinde son haftalarda kullanılan dilin daha temkinli hale geldiği ve “büyük zafer” söyleminin yerini “çoğunluğu kazanmak yeterli” anlayışına bıraktığı dikkat çekiyor.

Trump Oy Pusulasında Yok Ama Seçimin Her Satırında Onun Adı Yazıyor

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Donald Trump, Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde aday olmayacak. Ancak Washington’daki siyasi atmosfer incelendiğinde, seçim kampanyalarının neredeyse tamamının yine Trump ekseninde şekillendiği görülüyor. Demokrat Parti, seçimi büyük ölçüde Trump yönetiminin uygulamaları ve Beyaz Saray’ın politikaları üzerinden okumaya çalışırken, Cumhuriyetçiler ise Trump döneminde uygulanan ekonomi, enerji ve sınır güvenliği politikalarını yeniden seçmenin gündemine taşımayı hedefliyor. Bu durum, Amerikan siyasetinde uzun yıllardır görülmeyen ilginç bir tablo ortaya çıkarıyor. Seçim pusulasında adı bulunmayan bir başkan, yine ülkenin en önemli siyasi aktörü olmayı sürdürüyor. Cumhuriyetçi adayların önemli bir bölümü kampanyalarını Trump’ın siyasi mirası üzerine inşa ederken, Demokrat adaylar ise seçmene “Kongre’yi dengeleyecek tek güç biziz” mesajını vermeye çalışıyor. Bu nedenle Kasım ayındaki seçimler, yalnızca Kongre’nin yeni aritmetiğini değil, aynı zamanda Trump’ın ikinci başkanlık döneminin halk tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteren bir referanduma da dönüşmüş durumda.

Ekonomi Sandığın En Güçlü Belirleyicisi Olmayı Sürdürüyor

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Amerikan kamuoyunda yapılan son araştırmalar, dış politika krizleri ne kadar büyürse büyüsün seçmenin önceliğinin hâlâ ekonomi olduğunu ortaya koyuyor. Market raflarındaki fiyatlar, konut kredileri, otomobil faizleri, sağlık harcamaları ve günlük yaşam maliyetleri, seçmenin oy tercihinde belirleyici olmaya devam ediyor. Washington Post-Ipsos araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 39’u ekonomiyi yönetme konusunda Cumhuriyetçilere daha fazla güvenirken, Demokratlara güvenenlerin oranı yüzde 35 seviyesinde kaldı. Aradaki fark büyük görünmese de Amerikan seçim sisteminde birkaç puanlık değişimin onlarca seçim bölgesinin kaderini değiştirebildiği düşünüldüğünde bu verinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Cumhuriyetçi Parti özellikle “yüksek enflasyon, artan yaşam maliyetleri ve bütçe disiplini” söylemini kampanyasının merkezine yerleştirirken, Demokratlar ise istihdam verileri, teknoloji yatırımları ve üretim kapasitesindeki artışı öne çıkararak seçmeni ikna etmeye çalışıyor.

İran Krizi, Ukrayna Savaşı ve Küresel Gerilim İç Politikayı Şekillendiriyor

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Bu seçimleri önceki ara seçimlerden ayıran en önemli özelliklerden biri de dış politika dosyalarının ilk kez bu kadar yoğun biçimde iç siyaseti etkilemesi olarak gösteriliyor. İran ile yaşanan gerilim, Orta Doğu’da artan askeri hareketlilik, Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik sorunları ile Çin’le devam eden stratejik rekabet, Amerikan seçmeninin güvenlik algısını doğrudan etkiliyor. Özellikle İran’a yönelik izlenecek politika konusunda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında ciddi yaklaşım farklılıkları bulunuyor. Cumhuriyetçiler daha sert yaptırımlar ve daha güçlü caydırıcılık mesajları verilmesini savunurken, Demokratlar diplomatik kanalların tamamen kapanmaması gerektiğini vurguluyor. Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre dış politika artık yalnızca Washington’un değil, sandığa gidecek seçmenin de günlük tartışma başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

Cumhuriyetçilerin En Büyük Avantajı: Mali Güç ve Teşkilat Disiplini

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Cumhuriyetçi Parti’nin son aylarda elde ettiği en önemli kazanımlardan biri de seçim kampanyalarına aktarılan mali kaynakların büyüklüğü oldu. Partiye yakın siyasi eylem komiteleri (PAC), büyük bağışçılar ve iş dünyasından gelen destek sayesinde kritik seçim bölgelerinde yoğun reklam kampanyaları yürütülüyor. Televizyon reklamlarından dijital platformlara, saha organizasyonlarından kapı kapı seçmen çalışmalarına kadar geniş bir kampanya ağı kurulmuş durumda. Demokrat Parti de önemli finansal kaynaklara sahip olsa da Cumhuriyetçilerin özellikle kırsal bölgelerde ve salıncak (swing) seçim çevrelerinde daha organize bir saha çalışması yürüttüğü değerlendiriliyor. Washington’daki seçim uzmanları, seçim gününe kadar reklam harcamalarının daha da artacağını ve özellikle kararsız seçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde “mikro hedefleme” stratejisinin belirleyici olacağını ifade ediyor.

Demokratlar İçin En Büyük Güç: Sandığa Gitme Motivasyonu

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Her şeye rağmen Demokrat Parti açısından umut veren veriler de bulunuyor. Ankete göre Kasım ayında oy kullanacağı kesin görülen seçmenler arasında Demokratların yaklaşık 10 puanlık bir üstünlüğü var. Bu oran, partinin 2018 ara seçimleri öncesinde yakaladığı yüksek seçmen motivasyonuna oldukça yakın seviyelerde bulunuyor. Parti yöneticileri de kampanyalarını yeni seçmen kazanmaktan çok mevcut seçmeni sandığa götürme stratejisi üzerine kuruyor. Çünkü Amerikan seçim tarihinde birçok yarış, milyonlarca seçmenin değil, belirli bölgelerde sandığa gitmeyen birkaç bin seçmenin tercihiyle sonuçlandı. Demokratlar, özellikle genç seçmenler, kadınlar, üniversite mezunları ve büyük şehirlerde yaşayan bağımsız seçmenlerin yüksek katılım göstermesi halinde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu yeniden elde edebileceklerine inanıyor. Buna karşılık Cumhuriyetçiler ise Trump’ın oy pusulasında yer almamasının muhafazakâr seçmenin katılımını düşürmemesi için tabanı sürekli canlı tutmaya çalışıyor. Seçim kampanyalarının son aylarında her iki partinin de en büyük mücadelesi, rakibini ikna etmekten çok kendi seçmenini sandığa götürmek olacak. Bu nedenle Washington’da birçok uzman, “2026 ara seçimlerini fikirler kadar katılım oranı belirleyecek” değerlendirmesini yapıyor.

Seçimin Kaderini Amerika Değil, 30 Kritik Seçim Bölgesi Belirleyecek

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Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim sonuçları çoğu zaman ulusal oy oranlarıyla değil, “salıncak bölgeler” olarak tanımlanan sınırlı sayıdaki kritik seçim çevresiyle belirleniyor. Bu nedenle Demokratların ülke genelinde birkaç puan önde görünmesi, Kongre çoğunluğunu garanti etmiyor. Siyasi analiz kuruluşları Cook Political Report, Sabato’s Crystal Ball ve RealClearPolitics’in değerlendirmelerine göre Temsilciler Meclisi’nde sonucu belirleyecek yaklaşık 25 ila 30 seçim çevresi bulunuyor. Bu bölgelerin önemli bölümü Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia, Virginia, Kuzey Carolina ve Nebraska gibi eyaletlerde yer alıyor. Her iki parti de seçim kampanyalarının büyük bölümünü bu dar coğrafi alana yoğunlaştırmış durumda. Milyonlarca dolarlık reklam bütçeleri, parti liderlerinin miting programları ve gönüllü organizasyonları büyük ölçüde bu bölgelerde yürütülüyor. Washington’daki seçim uzmanları, “Amerika’nın kaderini 435 seçim çevresi değil, birkaç düzine kritik bölge belirleyecek” değerlendirmesini yapıyor.

Banliyö Seçmeni Yeniden Seçimin Kilit Aktörü Haline Geldi

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Son on yılda Amerikan siyasetinde en büyük değişimlerden biri banliyö seçmeninin davranışında yaşandı. Bir dönem Cumhuriyetçi Parti’nin en güçlü seçmen tabanlarından biri olarak görülen banliyöler, özellikle eğitim düzeyi yüksek ve orta gelir grubuna mensup ailelerin tercihleri nedeniyle giderek daha rekabetçi hale geldi. Demokratlar 2018 seçimlerinde bu bölgelerde büyük başarı elde ederek Temsilciler Meclisi çoğunluğunu kazanmıştı. Ancak son kamuoyu araştırmaları, banliyö seçmeninin artık tek bir partiye bağlı hareket etmediğini gösteriyor. Ekonomik kaygılar, yüksek konut maliyetleri, çocukların eğitimi, sağlık harcamaları ve kamu güvenliği gibi gündelik sorunlar, ideolojik tartışmaların önüne geçmiş durumda. Bu nedenle her iki parti de kültürel kutuplaşmadan çok günlük yaşam maliyetlerine odaklanan bir kampanya dili kullanmaya çalışıyor.

Bağımsız Seçmenler Bu Kez Her Zamankinden Daha Belirleyici

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Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında kesin tercihini yapmış seçmen kitlesinin büyük ölçüde değişmeyeceği düşünülüyor. Ancak seçim sonucunu belirleyecek kesimin bağımsız seçmenler olacağı konusunda neredeyse tüm analiz kuruluşları aynı görüşü paylaşıyor. Amerikan siyasetinde kendisini herhangi bir partiye bağlı görmeyen milyonlarca seçmen bulunuyor ve bu kitlenin önemli bir bölümü kararını seçimlere birkaç hafta kala veriyor. Son araştırmalar, bağımsız seçmenlerin ekonomi ve enflasyon konusunda Cumhuriyetçilere daha yakın durduğunu, buna karşılık sağlık hizmetleri, sosyal haklar ve demokratik kurumların işleyişi konusunda Demokratlara daha fazla güven duyduğunu ortaya koyuyor. Bu ikili tablo, seçim kampanyalarını daha da karmaşık hale getiriyor. Çünkü iki parti de aynı seçmene farklı başlıklar üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

Demokrat Parti Liderlik Tartışmalarını Tam Olarak Geride Bırakabilmiş Değil

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2024 başkanlık seçimlerinde yaşanan yenilginin ardından Demokrat Parti içinde başlayan liderlik ve yön tartışmaları hâlâ tamamen sona ermiş değil. Parti içinde geleneksel merkez siyaseti savunan isimlerle daha ilerici politikalar isteyen kanat arasında süregelen görüş ayrılıkları, seçim stratejilerinin oluşturulmasını zorlaştırıyor. Özellikle federal bütçe harcamaları, göç politikaları, İsrail’e verilen destek, İran politikası ve iklim yatırımları gibi başlıklarda farklı görüşler bulunuyor. Parti yönetimi kamuoyu önünde birlik görüntüsü vermeye çalışsa da Washington kulislerinde bu görüş ayrılıklarının seçim sonrasında yeniden gündeme geleceği konuşuluyor. Siyasi analistler, Demokratların yalnızca Kongre çoğunluğunu kazanmak için değil, aynı zamanda gelecekteki liderlik tartışmalarını kontrol altında tutabilmek için de başarılı bir seçim sonucu elde etmeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Kasım Ayı Sadece Kongre’yi Değil, 2028 Başkanlık Yarışını da Şekillendirecek

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Washington’da yapılan değerlendirmelerde, 2026 ara seçimlerinin etkisinin yalnızca Temsilciler Meclisi ve Senato ile sınırlı kalmayacağı ifade ediliyor. Seçim sonuçları aynı zamanda her iki partinin 2028 başkanlık seçimlerine hangi siyasi psikolojiyle gireceğini de belirleyecek. Demokratların güçlü bir performans göstermesi, partinin yeniden toparlandığı ve seçmenin güvenini kazanmaya başladığı yönünde yorumlanacak. Buna karşılık Cumhuriyetçilerin beklentilerin üzerinde bir başarı elde etmesi ise Donald Trump yönetiminin siyasi meşruiyetini güçlendirecek ve Beyaz Saray’ın Kongre ile çalışma kapasitesini artıracak. Bu nedenle Kasım ayında sandıktan çıkacak sonuç yalnızca iki yıllık yasama dönemini değil, Amerikan siyasetinin önümüzdeki on yılını etkileyebilecek stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Siyasi gözlemciler, “Bu seçim yalnızca Kongre üyelerini belirlemeyecek; Amerika’nın 2028’e hangi siyasi iklimle gireceğinin de ilk işaretlerini verecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

Avrupa ve Orta Doğu, Washington’daki Sandığa Kilitlendi

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Amerikan ara seçimleri yalnızca ABD’nin iç siyasetini ilgilendiren rutin bir demokratik süreç olarak görülmüyor. Brüksel’den Londra’ya, Moskova’dan Pekin’e, Tel Aviv’den Tahran’a kadar birçok başkentte seçim kampanyaları yakından takip ediliyor. Bunun temel nedeni ise Kongre’nin yalnızca iç politikayı değil; dış yardım paketlerinden savunma bütçesine, Ukrayna’ya gönderilecek askeri destekten İran’a uygulanacak yaptırımlara kadar birçok kritik konuda belirleyici rol üstlenmesi. Avrupa’daki düşünce kuruluşları, Temsilciler Meclisi’nde oluşacak yeni dengenin NATO’nun geleceğinden transatlantik ilişkilerin seyrine kadar geniş bir yelpazede etkili olacağını değerlendiriyor. Orta Doğu’da ise özellikle İran, İsrail ve Körfez ülkeleri, Kongre’de oluşacak yeni aritmetiğin Washington’ın bölgeye yönelik güvenlik ve yaptırım politikalarını nasıl şekillendireceğini dikkatle izliyor.

Kongre Çoğunluğu Beyaz Saray’ın Hareket Alanını Doğrudan Etkileyecek

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ABD siyasi sisteminde başkanın sahip olduğu yetkiler geniş olsa da Kongre’nin desteği olmadan birçok stratejik kararın uygulanması oldukça güçleşiyor. Federal bütçenin onaylanması, savunma harcamaları, dış yardım paketleri, vergi düzenlemeleri, altyapı yatırımları ve birçok kritik yasa tasarısı Kongre’nin onayından geçmek zorunda. Bu nedenle Temsilciler Meclisi’nde oluşacak yeni çoğunluk, yalnızca yasama faaliyetlerini değil, Beyaz Saray’ın önümüzdeki iki yıldaki siyasi manevra alanını da belirleyecek. Washington’daki siyasi çevreler, seçim gecesi ortaya çıkacak tablonun Trump yönetiminin kalan görev süresindeki önceliklerini doğrudan etkileyeceğini ifade ediyor. Güçlü bir Kongre desteği, Beyaz Saray’ın iç ve dış politikada daha rahat hareket etmesini sağlayabilirken; aksi bir tablo, yürütme ile yasama arasındaki siyasi pazarlıkları daha da artırabilir.

Siyasi Kutuplaşma Amerikan Demokrasisinin En Büyük Sınavlarından Biri Olmayı Sürdürüyor

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Son yıllarda yapılan kamuoyu araştırmaları, Amerikan toplumundaki siyasi kutuplaşmanın tarihî seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmenler yalnızca ekonomik veya dış politika konularında değil; göç, eğitim, kürtaj, silahlanma, enerji politikaları, çevre düzenlemeleri ve federal devletin rolü gibi temel meselelerde de birbirinden oldukça farklı düşünüyor. Bu durum seçim kampanyalarının diline de yansıyor. Her iki parti de kendi tabanını konsolide etmeye çalışırken, bağımsız seçmenlerin desteğini kazanmak için daha dengeli bir söylem geliştirmeye çabalıyor. Ancak uzmanlara göre siyasi kutuplaşmanın ulaştığı seviye, seçim sonrasında da uzlaşmayı kolaylaştırmayacak. Tam tersine, Kongre’de oluşacak yeni tablo hangi parti lehine olursa olsun, Washington’daki sert siyasi rekabetin devam edeceği öngörülüyor.

Anketler Yarışı Gösteriyor, Son Sözü Sandık Söyleyecek

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Washington Post-Ipsos araştırması Demokratların kayıtlı seçmenler arasında yüzde 48, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 45 desteğe sahip olduğunu ortaya koyarken, RealClearPolitics’in ulusal anket ortalamaları da Demokratların genel oylamada yaklaşık 4,7 puanlık üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. Ancak Amerikan seçim tarihine bakıldığında, ulusal anketlerin her zaman Kongre aritmetiğini birebir yansıtmadığı görülüyor. Çünkü Temsilciler Meclisi seçimleri, ülke genelindeki toplam oy oranından çok, her seçim çevresindeki yerel dinamikler tarafından belirleniyor. Bu nedenle siyasi analistler, son aylarda görülen küçük oran değişimlerinin bile seçim gecesi beklenenden çok daha büyük siyasi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle kararsız seçmenlerin son haftalardaki tercihi ve sandığa katılım oranı, mevcut tüm hesapları değiştirebilecek en önemli unsur olarak değerlendiriliyor.

Beklenen “Mavi Dalga” Yerini Belirsizliğe Bıraktı

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Aylar önce birçok siyaset uzmanı ve kamuoyu araştırmacısı, Demokrat Parti’nin 2018’dekine benzer güçlü bir “mavi dalga” oluşturarak Temsilciler Meclisi’ni rahat bir çoğunlukla kazanacağını öngörüyordu. Ancak son anketler, bu beklentinin giderek zayıfladığını gösteriyor. Demokratlar yarışta hâlâ avantajlı görünse de Cumhuriyetçilerin özellikle ekonomi, ulusal güvenlik ve seçmen mobilizasyonu alanlarında sergilediği toparlanma, seçimleri yeniden başa baş bir mücadeleye dönüştürmüş durumda. Washington’da artık hiçbir siyasi stratejist Kasım ayı için kesin konuşmuyor. Bunun yerine, son haftalarda yaşanacak ekonomik gelişmeler, uluslararası krizler, kampanya performansları ve seçmen katılımının sonucu belirleyeceği yönünde ortak bir kanaat oluşmuş durumda. Başkentte konuşulan en dikkat çekici değerlendirme ise şu cümlede özetleniyor: “Amerika bu kez yalnızca Kongre’nin yeni üyelerini seçmeyecek; aynı zamanda önümüzdeki yıllarda ülkenin siyasi yönünü, küresel liderlik kapasitesini ve Beyaz Saray-Kongre dengesini de yeniden tanımlayacak.” Bu nedenle Kasım ayında sandıktan çıkacak sonuç, yalnızca Washington için değil, küresel siyaset açısından da yakından izlenecek en önemli gelişmelerden biri olmaya aday görünüyor.

Seçimin Görünmeyen Cephesi; Milyarlarca Dolarlık Bağış Savaşı

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Amerikan seçimlerinin kamuoyuna yansıyan yüzünde adaylar, mitingler ve televizyon tartışmaları öne çıksa da, perde arkasında çok daha büyük bir mücadele yaşanıyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat partilere bağlı siyasi eylem komiteleri (PAC ve Super PAC), sendikalar, teknoloji şirketleri, enerji sektörü, finans çevreleri ve bireysel bağışçılar, seçim kampanyalarına milyarlarca dolarlık kaynak aktarıyor. Uzmanlara göre 2026 ara seçimleri, ABD tarihinin en pahalı Kongre seçimlerinden biri olmaya aday. Özellikle kritik seçim bölgelerinde yayınlanan televizyon reklamları, dijital medya kampanyaları, veri analiz çalışmaları ve seçmen organizasyonları için ayrılan bütçeler her geçen hafta artıyor. Washington’da seçim yarışının yalnızca siyasi partiler arasında değil, aynı zamanda dev finansal ağlar arasında da yürütüldüğü yorumları yapılıyor.

Cumhuriyetçiler son dönemde özellikle iş dünyası, enerji sektörü ve muhafazakâr bağış ağlarından önemli mali destek sağlamayı başardı. Demokratlar ise geleneksel olarak teknoloji sektörü, sendikalar ve bireysel küçük bağışçılar üzerinden güçlü bir finansman yapısını koruyor. Ancak siyasi analistler, seçimin son üç ayında reklam harcamalarının rekor seviyelere ulaşacağını ve özellikle kararsız seçmenlerin yaşadığı bölgelerde yoğun bir medya bombardımanı yaşanacağını öngörüyor. Amerikan seçimlerinde para tek başına zafer getirmese de, mesajın seçmene ulaştırılmasında belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

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Sosyal Medya Artık Televizyondan Daha Güçlü Bir Seçim Meydanı

2026 seçimlerinin önceki dönemlerden ayrıldığı en önemli başlıklardan biri de dijital kampanyaların ulaştığı boyut oldu. Geleneksel televizyon reklamları hâlâ etkisini korusa da, seçim stratejilerinin ağırlık merkezi artık sosyal medya platformlarına kaymış durumda. TikTok, X, YouTube, Instagram ve podcast yayınları, özellikle genç seçmenlere ulaşmak isteyen adayların en önemli propaganda araçları haline geldi. Her iki parti de yapay zekâ destekli veri analizleriyle seçmen davranışlarını anlık olarak takip ediyor; yaş, eğitim, gelir düzeyi ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş kampanya içerikleri hazırlıyor.

Siyasi iletişim uzmanları, artık seçmenlerin büyük bölümünün kararını televizyon ekranlarında değil, cep telefonlarında şekillendirdiğini belirtiyor. Bu nedenle dijital dezenformasyon, sahte içerikler ve manipülatif kampanyalar da seçim güvenliği tartışmalarının merkezine yerleşmiş durumda. Federal kurumlar ve bağımsız seçim gözlemcileri, hem yabancı müdahale girişimlerine hem de yapay zekâ ile üretilen içeriklere karşı özel izleme mekanizmaları kurmuş durumda.

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Göç Meselesi Yeniden Seçimin En Sert Tartışma Başlığına Dönüştü

Ekonominin ardından seçmenin en fazla önem verdiği konulardan biri de göç politikası. Özellikle Meksika sınırında yaşanan düzensiz göç hareketleri, Cumhuriyetçi Parti’nin kampanyalarında en çok kullandığı başlıklardan biri haline geldi. Cumhuriyetçiler, sınır güvenliğinin zayıfladığını ve federal yönetimin göç krizini kontrol etmekte yetersiz kaldığını savunurken, Demokratlar ise insani sorumluluklar ile ulusal güvenlik arasında dengeli bir politika izlenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Sınır eyaletlerinde yaşayan seçmenler açısından bu konu yalnızca siyasi bir tartışma değil, günlük yaşamın doğrudan parçası olarak görülüyor. Bu nedenle Arizona, Texas ve Nevada gibi eyaletlerde göç politikası, seçim sonucunu etkileyebilecek temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Kamuoyu araştırmaları da göç konusunun özellikle bağımsız seçmenlerin tercihlerini etkileyen başlıca başlıklardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

Amerikan Demokrasisi Bir Kez Daha Dayanıklılık Sınavı Verecek

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Uzmanlara göre Kasım ayında yapılacak seçimlerin en önemli yönlerinden biri de sonuçların nasıl karşılanacağı olacak. Son yıllarda yaşanan sert siyasi kutuplaşma, seçim güvenliği tartışmaları ve seçim sonuçlarına yönelik itirazlar, Amerikan demokrasisinin kurumsal dayanıklılığını yeniden gündeme taşıdı. Bu nedenle federal kurumlar, eyalet seçim kurulları ve güvenlik birimleri, seçim sürecinin şeffaf ve güvenli biçimde yürütülmesi için kapsamlı hazırlık yapıyor.

Siyasi gözlemciler, seçim gecesinin yalnızca kazananın belli olacağı bir gece olmayacağını; aynı zamanda Amerikan demokratik kurumlarının güvenilirliğinin de yeniden test edileceği kritik bir süreç olacağını ifade ediyor. Özellikle sonuçların çok küçük oy farklarıyla belirlenmesi halinde bazı seçim çevrelerinde hukuki itirazların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor

Amerika Sandığa Giderken Dünya Nefesini Tutmuş Bekliyor

Washington Post-Ipsos anketi, ilk bakışta yalnızca Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki üç puanlık farkı ortaya koyuyor gibi görünse de, satır aralarında çok daha önemli bir gerçeği işaret ediyor. Beklenen büyük Demokrat yükselişi şimdilik gerçekleşmiş değil; buna karşılık Cumhuriyetçiler moral üstünlüğünü yeniden kazanmaya başlamış durumda. Seçime aylar kala yarışın yeniden dengelenmesi, hem Washington’daki siyasi hesapları hem de küresel başkentlerin beklentilerini değiştirmiş bulunuyor.

Kasım ayında Amerikalılar yalnızca Temsilciler Meclisi ve Senato’nun yeni üyelerini belirlemeyecek. Aynı zamanda Donald Trump yönetiminin önümüzdeki iki yıldaki hareket alanını, ABD’nin Ukrayna ve Orta Doğu politikalarının yönünü, Çin’e karşı izlenecek stratejiyi, küresel ekonomik kararları ve 2028 başkanlık seçimlerinin psikolojik zeminini de şekillendirecek. Bu nedenle Washington’da kurulacak yeni Kongre dengesi, yalnızca Amerikan siyasetinin değil, uluslararası sistemin geleceğini de etkileyecek kritik dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bugün görünen tablo ise net: “Mavi dalga” henüz gelmedi; ancak seçim fırtınasının hangi kıyıya vuracağını söylemek için de henüz çok erken.