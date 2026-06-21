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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Hazırlıklı olmak lazım | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: Hazırlıklı olmak lazım

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, "Bunların teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var, fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen." değerlendirmelerinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 19:35 Güncelleme:
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        Fidan: Hazırlıklı olmak lazım

        Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Kahire'de iki gündür yoğun bir temas trafiği içerisinde olduklarını belirten Fidan, dün Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD'nin Libya konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        "DÖRT ÜLKE ARASINDA ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLDU"

        Fidan, görüşme kapsamında Libya, Akdeniz ve Afrika gibi bazı konuların da gündeme getirildiğini belirterek, "Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu. Belli konularda belli uzlaşmalara varmamıza sebep olan tartışmalar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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        Bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildiğine değinen Fidan, "Özellikle bu dört ülke olarak bir araya geldiğimiz ve oluşturduğumuz formatın ortaya koyduğu pozitif neticeleri biraz da onun ağzından dinleme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ve selamlarını kendisine iletme imkanımız oldu." dedi.

        Fidan, dört ülke dışişleri bakanlarının uzun bir çalışma mesaisi yaptığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

        "Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük, kapasite ve sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları, coğrafyaları, imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlik ve ekonomiye ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmek, bölgesel çabalar ortaya koymak, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek, biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan, biz bölge ülkeleri olarak, uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız."

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        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de görüştüklerini aktaran Fidan, görüşme kapsamında iki ülke arasındaki ilişki ve konuların masaya yatırıldığını ifade etti.

        ABD İLE İRAN ARASINDAKİ TEKNİK GÖRÜŞMELER

        Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmelerin bugün İsviçre'de başladığına dikkati çekerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de telefonda bu konuyu görüştüklerini dile getirdi.

        ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki bazı maddelerin 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakıldığını hatırlatan Fidan, yaptırımlar ve nükleer doğrulamayla ilgili teknik konularda ekiplerin çalışması gerektiğini ifade etti.

        Fidan, iki ülke arasındaki önemli konularda siyasi iradenin konulmuş olduğuna dikkati çekerek, "İlerideki günlerde ben inanıyorum, yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular. Gerçekten önemli konular. Bunların teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var, fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen" değerlendirmelerinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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