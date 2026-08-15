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        Haberler Dünya "Haşdi Şabi, Irak Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası"

        "Haşdi Şabi, Irak Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası"

        Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Haşdi Şabi güçlerinin ordunun bir parçası olduğunu belirterek, silahları devletin tekelinde tutma yönündeki kararın ise diğer silahlı grupları kapsayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        "Haşdi Şabi, Irak Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası"

        Irak resmi ajansı INA'ya konuşan Maan, ülkedeki silahlı grupların ellerindeki silahları devlete teslim etmeleri yönündeki karara dikkati çekti.

        "Haşdi Şabi güçleri, Irak Silahlı Kuvvetlerinin bir parçasıdır. Haşdi Şabi mensupları da ülkede yürürlükte olan askeri yasalar kapsamına giriyor." diyen Maan, silahları devletin tekelinde toplama kararının ise Haşdi Şabi dışındaki silahlı grupları kapsayacağına işaret etti.

        Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin güvenlik sisteminin bir parçası olduğunu belirten Maan, "Silahların devletin tekelinde olması, devlet otoritesi dışında silahlı herhangi bir paralel gücün bulunmaması anlamına geliyor." dedi.

        Irak hükümeti 29 Haziran'da, ülkedeki tüm silahlı grupların 30 Eylül'e kadar ellerindeki silahları teslim etmeleri yönünde çağrıda bulunurken, bu grupların önemli bir kısmının bu plana sıcak bakmadığı biliniyor.

        Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İran destekli silahlı gruplar "Haşdi Şabi" isimli yapının çatısı altında toplanmış, 2016'da Irak devleti tarafından kendilerine resmi statü tanınmıştı.

        Haşdi Şabi, Irak devletine bağlı olmasına rağmen bünyesindeki İran'a yakın bazı silahlı grupların özerk hareket etmesiyle biliniyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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