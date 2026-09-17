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        Haberler Dünya İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

        İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

        İran Dışişleri Bakanlığının, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Wilhelm Dittmann'ı bakanlığa çağırdığı ve Alman yetkililerin İran karşıtı açıklamaları nedeniyle İran'ın "güçlü protestosunun" kendisine iletildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        İran, Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Dittmann bakanlığa çağrıldı.

        Açıklamada, üst düzey Alman yetkililerin İran’a yönelik “uygunsuz tutum” sergilediği, Tahran büyükelçiliğinin de “bazı müdahaleci eylemler” sergilediği ifade edilerek Dittmann’ın bu nedenle bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

        Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Ali Rıza Yusufi’nin, Alman Şansölyesinin İran hakkındaki “temelsiz iddialarını” reddettiği ve Almanya'nın bölgesel ve İran meselelerine ilişkin “haksız ve yıkıcı yaklaşımına karşı İran’ın güçlü protestosunu” kendisine ilettiği belirtildi.

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        Yusufi, Almanya'nın İsrail’e verdiği silah ve siyasi desteğe atıfta bulunarak, “bölge halkının ve dünyanın Alman hükümetini İsrail'in Filistinlilere ve bölgedeki diğer ülkelere karşı işlediği soykırım ve diğer suçlara ortak olarak gördüğünü” söyledi.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, İran'a askeri nükleer programını durdurması ve bölgedeki vekil güçlere desteğini sona erdirmesi çağrısında bulunarak, Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını tehdit etmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.

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